BDI ดันไทยสู่ AI First เปิดหลักสูตร LEAD ปี 3 สร้างผู้นำแห่งอนาคต

อีกหนึ่งก้าวสำคัญของประเทศไทย ในเกมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค *AI First* ที่องค์กรทั่วโลกกำลังแข่งขันกันอย่างเข้มข้น โดยวันนี้ประเทศไทยเดินหน้าจริงจัง ผ่านมูฟเมนต์ของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI ที่ประกาศเปิดตัวหลักสูตรผู้บริหาร LEAD รุ่นที่ 3: Big Data & Agentic AI for Strategic Leaders เพื่อปั้นผู้นำยุคดิจิทัลให้พร้อมรับมือโลกที่หมุนเร็วด้วยข้อมูลและ AI
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ กล่าวว่าการสร้าง AI Mindset ในผู้บริหาร คือจุดเริ่มต้นสำคัญของการทำ AI Transformation ตั้งแต่การออกแบบนโยบาย การจัดการข้อมูล ไปจนถึงการยกระดับทักษะบุคลากรในองค์กรทั้งระบบ
ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ ย้ำว่าในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานอย่างรวดเร็ว การปรับตัวสู่ยุค AI First จึงเป็นก้าวสำคัญที่ผู้นำทั้งภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องเข้าใจและสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในประเทศไทย
จากผลสำรวจ AWS Unlocking Thailand’s AI Potential พบว่าแม้องค์กรไทยจำนวนมากเริ่มใช้ AI แล้ว แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นการใช้งานระดับพื้นฐาน ยังไม่ก้าวไปสู่การสร้างนวัตกรรม หรือโมเดลธุรกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ
ตรงนี้เองที่ทำให้ “ผู้บริหารองค์กร” กลายเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่สุดของการเปลี่ยนผ่าน เนื่องจากหากผู้นำไม่เข้าใจ AI โครงการทดลองหลายร้อยโครงการก็อาจไม่สร้างผลลัพธ์จริงได้เลย
"นี่คือเหตุผลที่หลักสูตร LEAD ถือกำเนิดขึ้น เพื่อสร้าง “ผู้นำยุคใหม่” ที่มองเห็นคุณค่าของข้อมูล และรู้วิธีใช้ AI อย่างเป็นรูปธรรม"
สำหรับ LEAD รุ่น 3 นั้นเข้มข้นกว่าเดิม ครอบคลุม Big Data ถึง Agentic AI โดยปีล่าสุด BDI การันตีว่าได้ยกระดับเนื้อหาให้ลึกขึ้น ครบขึ้น และลงมือทำได้จริงมากกว่าเดิม
ผู้เรียนจะได้พบเจอกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกว่า 20 คน การเวิร์กช็อปและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ รวมถึงกรณีศึกษาจากองค์กรภาครัฐ–เอกชน และเซสชั่น Private Consulting Session แบบตัวต่อตัว โดยไม่เพียงกิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ แต่ยังมี Exclusive Networking เป็นไฮไลท์ที่สร้างเครือข่ายผู้นำทางข้อมูลระดับประเทศ
ปัจจุบัน LEAD สร้างเครือข่ายผู้นำไทยไปแล้วกว่า 100 คน และกำลังเดินหน้าสูงขึ้นไปสู่การรวมตัวของ “Thailand Data Leadership Network” เพื่อเชื่อมโยงผู้บริหารจากทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูลอย่างแท้จริง
การที่ BDI กำลังเตรียมผลิต “ผู้นำที่เข้าใจ AI” เชื่อว่าจะไปสู่การสร้างเครือข่ายระดับประเทศ เพื่อเป้าหมายการทำให้องค์กรไทยก้าวสู่ Data-Driven Organization อย่างสมบูรณ์ และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาว.