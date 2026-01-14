สภาเอสเอ็มอี จับมือ BDI ปฏิรูปข้อมูลธุรกิจไทย วางรากฐาน “SMEs Big Data แห่งชาติ” พร้อมหนุน “ThaiLLM” 4 โมเดลภาษาไทยอัจฉริยะ ยกระดับ SMEs สู่ยุค AI เต็มรูปแบบ
[กรุงเทพฯ – 14 มกราคม 2569] สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) เปิดศักราชใหม่ผนึกความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI มุ่งเป้าปั้นฐานข้อมูล SMEs มาตรฐานเดียว พร้อมดันนวัตกรรม ThaiLLM (Thai Large Language Model) โครงสร้างพื้นฐาน AI สัญชาติไทย 4 โมเดลหลัก เพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนธุรกิจยุคใหม่ให้ผู้ประกอบการไทย
คุณสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) กล่าวว่า "หัวใจของความร่วมมือครั้งนี้คือการสร้าง 'อธิปไตยทางข้อมูล' (Data Sovereignty) ให้กับคนไทย เราไม่ได้มองแค่การเก็บข้อมูล แต่เรามองไปถึงการมีเครื่องมืออัจฉริยะที่เป็นของคนไทยเอง การที่ BDI สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานอย่าง ThaiLLM ทั้ง 4 โมเดล ได้แก่ OpenThaiGPT, Typhoon, Pathumma และ THaLLE จะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ SMEs เข้าถึงเทคโนโลยี AI ที่เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมทางธุรกิจไทยอย่างแท้จริง ช่วยลดต้นทุนการพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างชาติ และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในระดับสากล"
คุณรมนต์อร บุญเรือง เลขาธิการสภาเอสเอ็มอี เสริมถึงแผนการดำเนินงานว่า "การมี Big Data ที่สมบูรณ์จะทำให้โมเดล AI เหล่านี้ทรงพลังมากขึ้น สภาเอสเอ็มอีเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมกับ BDI เพื่อนำฐานข้อมูล SMEs มาประมวลผลผ่าน ThaiLLM พัฒนาเป็นเครื่องมืออัจฉริยะที่ช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์ตลาด (Market Insight) และทำ Product Catalog of Thailand ให้เป็นระบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ เราจะเร่งเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลกับ สสว., ISMED และ SME D Bank เพื่อให้ฐานข้อมูลนี้เป็นประโยชน์สูงสุด ทั้งในการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการวางกลยุทธ์บุกตลาดต่างประเทศได้อย่างแม่นยำ"
ด้าน ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม รองผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (BDI) ระบุว่า ภารกิจของ BDI คือการบูรณาการข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักพัฒนากับผู้ประกอบการ สำหรับโครงการ ThaiLLM ถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศที่จะมีโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ ซึ่งจะถูกนำมาเชื่อมต่อกับระบบ SMEs Big Data เพื่อสร้าง Dashboard และเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ SMEs สามารถเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นกำไรได้จริง
ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการวางรากฐานสำคัญที่ครอบคลุมทั้ง 'Data' (ข้อมูลที่ถูกต้อง) และ 'Tool' (เครื่องมือ AI ที่ทันสมัย) เพื่อนำพาผู้ประกอบการ SMEs ไทยก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆ สู่การเป็น Digital-First Business อย่างยั่งยืน