ปลุกพลัง 3 ฝ่ายขับเคลื่อน “พิษณุโลกเมืองต้นแบบ” สู่ Smart & Creative City

จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร เทศบาลนครพิษณุโลก และ Global Entrepreneurship Network (GEN) Thailand จัดโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนเมืองพิษณุโลกสู่เมืองแห่งนวัตกรรม (Smart & Creative City)”
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาล ชั้น 2 อาคารหอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก ได้รับเกียรติจาก นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยโครงการนี้จัดขึ้นในช่วงสัปดาห์ Global Entrepreneurship Week 2025 (GEW 2025) ซึ่งเป็นมหกรรมผู้ประกอบการระดับโลกที่จัดพร้อมกันกว่า 200 ประเทศ โดยประเทศไทยได้ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมผ่านเครือข่าย GEN Thailand และภาคีหลายสถาบันทั่วประเทศ
นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า “นี่คือจุดเริ่มต้นของเมืองแห่งอนาคต” โครงการนี้เป็นความร่วมมือสำคัญระหว่างเทศบาลนครพิษณุโลกและมหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ากับการพัฒนาเมืองอย่างเป็นรูปธรรม
“นี่ไม่ใช่เพียงเวทีเรียนรู้ แต่เป็นสัญญาณความพร้อมของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง ในการก้าวไปสู่เมืองแห่งนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ที่จะยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย จังหวัดพิษณุโลกพร้อมสนับสนุนเต็มที่ เพื่อให้โครงการนี้ต่อยอดสู่การพัฒนาในระดับภาค ประเทศ และระดับนานาชาติ”
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในงานสำคัญของ GEW Thailand 2025 ซึ่งมีเป้าหมายกระตุ้นให้คนไทยลุกขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการตัวจริง พร้อมสื่อสารให้ทั่วโลกเห็นถึงศักยภาพของเมืองไทย โดยเฉพาะเมืองระดับภูมิภาคอย่างพิษณุโลก ที่กำลังเป็น rising star ในเส้นทาง Smart City และ Creative Economy
✨ สรุปผลลัพธ์ของงาน
ภายในงาน มีผู้ประกอบการ นักศึกษา และภาคประชาชนกว่า 150 คนเข้าร่วม ได้รับองค์ความรู้ด้าน
• นวัตกรรม
• การออกแบบธุรกิจสร้างสรรค์
• Ecosystem ผู้ประกอบการระดับโลก (GEN)
• ทิศทาง Smart & Creative City
• และการเชื่อมโยงธุรกิจ Local สู่ Global
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ระบุว่า “ต้องการกิจกรรมต่อเนื่อง” และ “พร้อมเริ่มต้นพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทางเมือง”
🤝 GEN Thailand – ม.นเรศวร – เทศบาลพิษณุโลก : พลัง 3 ฝ่ายเพื่อผู้ประกอบการ
1. GEN Thailand — เปิดประตูเชื่อมผู้ประกอบการพิษณุโลกสู่ระดับโลก
GEN เป็นเครือข่ายผู้ประกอบการที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมกว่า 200 ประเทศ มีภารกิจสำคัญคือสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นให้เข้าถึงโอกาสด้านองค์ความรู้ นวัตกรรม เครือข่าย และการลงทุนข้ามพรมแดน ทั้งนี้ GEN Thailand โดยคุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ได้เชิญผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศ คุณพีรวัส เจนตระกูลโรจน์ ผู้บริหารศรีฟ้า เบเกอรี่ มาเป็น Special Guest เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ ตามเป้าหมายการผลักดัน ธุรกิจในท้องถิ่น จาก Local สู่ Global อีกด้วย การเข้ามาของ GEN Thailand นับเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้พิษณุโลกเชื่อมต่อกับเวทีโลกได้โดยตรง
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU) — พลังคนรุ่นใหม่และองค์ความรู้ของภูมิภาค
NU ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการสร้างคน สร้างความรู้ และสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยนำองค์ความรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาช่วยต่อยอดศักยภาพของเมือง โดยมีผู้ประกอบการจาก NU Seed ที่ประสบความสำเร็จมาร่วมแบ่งปันความรู้ ความคิดและประสบการณ์จริง เพื่อเป็นตัวอย่างและต้นแบบให้กับผู้ประกอบอื่นๆต่อไป รวมทั้งมีการแสดงสินค้าและธุรกิจจากงานวิจัย ของ NU Seed ในงานนี้
3. เทศบาลนครพิษณุโลก — เมืองที่กล้าขยับและลงมือทำจริง
เทศบาลมีบทบาทสำคัญในการผลักดันนโยบาย Smart & Creative City ให้เกิดขึ้นจริงผ่านการสนับสนุนพื้นที่ กิจกรรม และความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเน้นการพัฒนาเมืองจาก “ความต้องการของประชาชน” เป็นหลัก