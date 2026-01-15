จักรวาลฯ ขยายธุรกิจสู่โซลูชันดิจิทัล - ความมั่นคง วางเป้าเข้าตลาด mai ปี 70

จักรวาล คอมมิวนิเคชั่น ซีสเท็ม รีแบรนด์ สู่ ‘จักรวาล แอดวานซ์ เทคโนโลยี’ (JAKKRAWAN) รับการขยายฐานจากผู้ให้บริการเทคโนโลยีสื่อสาร สู่การให้บริการไอซีที ความปลอดภัยสาธารณะ และความมั่นคง ที่เติบโตเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมา คาดปีนี้รายได้แตะ 1,000 ล้านบาท พร้อมวางเป้าหมายเข้าตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ภายในปี 2570
สุพิชช์ อังศวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จักรวาล แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ให้ข้อมูลว่า ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี บริษัทได้สั่งสมประสบการณ์จากธุรกิจระบบสื่อสารและโทรคมนาคม จนก้าวสู่การเป็นให้บริการติดตั้งเทคโนโลยี ที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ขณะเดียวกันการรีแบรนด์เป็น จักรวาล ภายใต้ชื่อใหม่ในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนชื่อ แต่เป็นการปรับยุทธศาสตร์องค์กรให้สอดคล้องกับโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพื่อลดความสับสนและสื่อสารให้ชัดเจนว่า ปัจจุบันบริษัททำธุรกิจที่ก้าวล้ำไปมากกว่าแค่ระบบสื่อสารเดิมๆ
“การเปลี่ยนชื่อเป็น ‘จักรวาล แอดวานซ์ เทคโนโลยี’ เพื่อสะท้อนตัวตนที่แท้จริงของเราในวันนี้ ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยไซเบอร์ หรือเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตและการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ปัจจุบัน ธุรกิจของ จักรวาล ครอบคลุม 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Solution) ให้บริการวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน Cyber Security และ Data Center โดยมีลูกค้าหลัก อาทิ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และธนาคารชั้นนำ
ตามด้วยกลุ่มโซลูชันความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety Solution) เน้นเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยของประชาชน เช่น ระบบกล้อง CCTV อัจฉริยะ ตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ และระบบสื่อสารเพื่อความปลอดภัยทางทะเล (GMDSS) ที่บริษัทเป็นผู้ดูแลรายเดียวในไทยที่ได้รับมาตรฐานสากล
สุดท้ายกลุ่มเทคโนโลยีความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security Technology) ถือเป็น New S-Curve ที่สำคัญ โดยเฉพาะ ระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (Anti-Drone System) ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการสูงในหน่วยงานความมั่นคง เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางอากาศรูปแบบใหม่ รวมถึงระบบข่าวกรองและเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญ
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน จักรวาลฯ มีงานในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ในปี 2569 ประมาณ 800 ล้านบาท และมีโครงการที่คาดว่าจะมีโอกาสเข้าร่วมในปีนี้อีกกว่า 3,000 ล้านบาท โดยมั่นใจว่ารายได้จะเติบโตตามเป้าหมาย
สำหรับการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น มีเป้าหมายเพื่อระดมทุนรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ โดยเฉพาะการรับงานโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าเกิน 1,000 ล้านบาท ซึ่งต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูง ซึ่งวางเป้าหมายเข้าจดทะเบียนภายในปี 2570
“เป้าหมายของเราคือการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่สร้างคุณค่าให้ภารกิจของลูกค้า ทั้งด้านความปลอดภัย และความมั่นคงของประเทศ พร้อมยกระดับมาตรฐานบริการของไทยสู่ระดับสากล และเป็นองค์กรที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”