IROYAL ได้งานบริหารสินค้าคงคลังจาก Hongsa Power

" อินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่ง" ได้งานจาก Hongsa Power Company Limited โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ใน สปป.ลาว ต่อสัญญาให้บริการระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง หรือ VMI (Vendor Managed Inventory) ครั้งที่ 2 มูลค่างานรวม 100 ล้านบาท ผลักดันมูลค่า backlog แตะ 780 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นของลูกค้าระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต่อศักยภาพและมาตรฐานการให้บริการของ IROYAL และตอกย้ำทิศทางการเติบโตสู่การเป็น Growth Stock และการขยายธุรกิจ New S-Curve ที่มีอัตราการเติบโตสูงและรายได้ระยะยาว
นายภณภัทร เมฆาสุวรรณดำรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ IROYAL เปิดเผยว่า ตามที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลโครงการจาก Hongsa Power Company Limited (HPC) หรือ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด สำหรับงานให้บริการระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง หรือ VMI (Vendor Managed Inventory) แบบครบวงจร โดยมีขอบเขตงานตั้งแต่การออกแบบโซลูชัน การให้คำปรึกษา ไปจนถึงการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นับเป็นการตอกย้ำถึงความเชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็นผู้ให้บริการ One-stop service พร้อมนำเสนอโซลูชัน เฉพาะตามความต้องการ ของลูกค้า (Customization) ตอบโจทย์ลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นจุดแข็งจากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากกว่า 40 ปี
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณ Hongsa Power Company Limited (HPC) ในประเทศ สปป.ลาว ที่มอบความไว้วางใจในศักยภาพและความเชี่ยวชาญของกลุ่ม IROYAL ที่นับว่าได้รับการยอมรับในมาตรฐานสากลและระดับภูมิภาค ซึ่งกลุ่ม IROYAL มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานตามแผนงานที่วางได้เป็นอย่างดี และช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยโครงการนี้มีระยะเวลาโครงการ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 - 31 ธันวาคม 2571 มีมูลค่างานรวม 100 ล้านบาท โดยจะช่วยผลักดันมูลค่า Backlog หรือมูลค่างานสะสมรวมแตะ 780 ล้านบาท
นางสาวประภาพรรณ ประภัทรโพธิพงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ IROYAL เปิดเผยว่า “การที่ลูกค้าเดิมให้เกียรติและมอบความไว้วางใจแก่กลุ่ม IROYAL อย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทุกคน ไม่เพียงสะท้อนถึงคุณภาพและมาตรฐานการทำงานของกลุ่มบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานที่ทุ่มเทมาโดยตลอด โดยโครงการ Vendor Managed Inventory (VMI) นี้คือบทพิสูจน์ของความร่วมมือและความเชื่อมั่นระยะยาว กลุ่ม IROYAL ไม่ได้มองตนเองเป็นเพียงผู้ให้บริการ แต่พร้อมเข้าไปเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ยืนเคียงข้างลูกค้า ดูแลระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจ และสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง นับว่าสามารถช่วยลูกค้าเชิงกลยุทธ์ในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
โดยจะตรวจสอบและควบคุมการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ ระบบ VMI ยังช่วยจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้ลูกค้าสามารถเห็นแนวโน้ม วางแผนการดำเนินงานในขั้นต่อไปได้อย่างแม่นยำ ช่วยลดภาระการบริหารสินค้าคงคลัง ลดต้นทุนการสั่งซื้อ ลดปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนเชิงวิศวกรรมที่สำคัญต่อกระบวนการผลิต อีกทั้งช่วยให้บริหารการใช้ทรัพยากรได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์สำคัญของ IROYAL ที่มุ่งทำงานร่วมกับลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Sustainable Business)”
โดยผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนประจำปี 2568 ของบริษัท อินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ IROYAL มีรายได้รวม 325 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโต 133 % และมีกำไรสุทธิรวม 93.5 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโต 99 % จากช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567