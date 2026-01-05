“WHAUP”ตั้ง “อัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์” นั่งแท่น CEO คนใหม่

ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ เปิดศักราชใหม่หนุน “อัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์” นั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่ 1 ม.ค. 69 ด้าน CEO คนใหม่ เดินหน้าขานรับนโยบายสานต่อ WHA Group เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงานให้สอดรับกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ของ WHA Group ในระยะยาว
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP ประกาศแต่งตั้ง “อัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์” ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเติบโตขององค์กร ให้สอดรับกับนโยบายของ “ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป” ในระยะยาว
นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์ เดิมดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ WHAUP ถือเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน การเข้ามาดำรงตำแหน่ง CEO ในครั้งนี้ จะเป็นการสานต่อกลยุทธ์ การลงทุนของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและครบทุกมิติ ทั้งนี้ นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์ ยังคงรักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอีกตำแหน่งหนึ่ง เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
นายอัครินทร์ เปิดเผยว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัท WHAUP พร้อมยืนยันว่าในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเร่งต่อยอดธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ควบคู่กับการยกระดับการบริหารจัดการน้ำ โซลูชันด้านพลังงานหมุนเวียนใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร สอดรับกับนโยบายของ WHA Group ภายใต้พันธกิจ WHA: We Shape the Future นอกจากนี้ จะเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การนำ AI มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำและพลังงาน รวมถึงการขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรองรับดีมานด์จากกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ทยอยเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในและภายนอกอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า Data Center เป็นต้น”
ธุรกิจสาธารณูปโภค (น้ำ)
มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาว ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่รองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลยุทธ์การกระจายแหล่งน้ำดิบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Reclamation Water) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรการขยายขอบเขตการให้บริการนอกนิคมอุตสาหกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมูลค่าเพิ่ม เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
เดินหน้าขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศครอบคลุมพื้นที่ภายในและภายนอกนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ โดยมุ่งพัฒนาโซลูชันพลังงานที่หลากหลาย อาทิ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in-Tariff Direct PPA และการพัฒนาโครงการโซลาร์ในรูปแบบต่างๆ ควบคู่กับการนำระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) มาเสริมความมั่นคงและความยืดหยุ่นของระบบพลังงาน
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี AI มาใช้ อาทิ ระบบ Solar Anomaly เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษา และระบบ Solar Forecasting สำหรับการคาดการณ์และวางแผนการผลิตพลังงานล่วงหน้า ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการลดต้นทุนการดำเนินงาน และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในด้านศักยภาพการบริหารจัดการพลังงานอย่างอัจฉริยะ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงพัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer และการซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (I-REC) รวมถึงศึกษาการลงทุนในธุรกิจ New S-Curve เช่น เทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก (Small Modular Reactor: SMR) และเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในระยะยาว
สำหรับกลุ่มลูกค้า Data Center บริษัทฯ เดินหน้าศึกษาพัฒนาโครงการจัดหาพลังงานไฟฟ้าสะอาดและมีความมั่นคง รวมถึงรูปแบบ Direct PPA ผ่านระบบสายส่ง (TPA) ตามแนวนโยบายภาครัฐ และความร่วมมือกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และ PEA ENCOM เพื่อพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าและรูปแบบการจำหน่ายไฟฟ้าที่เหมาะสม สนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนของลูกค้า
“WHAUP เดินหน้าต่อยอดธุรกิจสู่ความยั่งยืน ตอกย้ำบทบาทการเป็นผู้นำด้านการให้บริการแบบครบวงจร ครอบคลุมการจัดการทรัพยากรน้ำและพลังงานไฟฟ้า โดยมุ่งก้าวสู่การเป็นพันธมิตร เชิงกลยุทธ์ สนับสนุนลูกค้าด้วยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมขยายการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และเสริมศักยภาพการแข่งขันในระยะยาว” นายอัครินทร์ กล่าว