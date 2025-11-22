“ธนกร” นำคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่อุบลฯ ส่งกำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพให้ทหาร-ประชาชนชายแดน

“ธนกร” นำคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่อุบลราชธานี ส่งกำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพให้ทหาร-ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้ “ศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจ ช่วยพี่น้องชาวไทย ประสบภัยพิบัติ” ณ หอประชุม มณฑลทหารบกที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และพันเอก ฐาพล อ้อชัยภูมิ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด้วย
นายธนกร กล่าวว่า การลงพื้นที่วันนี้ เพื่อให้กำลังใจและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ทั้งในมิติด้านความมั่นคง ความปลอดภัย และผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีระกุล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีความห่วงใยและจะช่วยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชาในพื้นที่ ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้ “ศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจ ช่วยพี่น้องชาวไทย ประสบภัยพิบัติ” มีเป้าหมายเพื่อมอบถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภค บริโภค ทั้งอาหาร น้ำดื่ม และของใช้จำเป็นต่อการดำรงชีพ ให้แก่มณฑลทหารบกที่ 22 เพื่อนำไปช่วยเหลือ สนับสนุนกำลังพล หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางมนุษยธรรม และสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย อย่างไรก็ตาม หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและกลับคืนสู่ความสงบ มีความมั่นคง สันติ และเป็นพื้นที่แห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เพื่อให้ประชาชนทุกครอบครัวสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
“ผมขอให้กำลังใจทหารทุกนายที่ยืนหยัดปกป้องแผ่นดินไทย ขอบคุณที่เสียสละทั้งแรงกายและแรงใจ เพื่อประชาชน ท่านไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทหาร แต่ท่านคือเกราะกำบังของชาติ ขอให้ทหารกล้าทุกท่านมีกำลังใจที่เข้มแข็ง เชื่อว่าเราทุกคนในฐานะคนไทยจะไม่ทอดทิ้งกัน และจะก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว
นายธนกร กล่าวอีกว่า กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมให้การสนับสนุนกำลังพลอย่างเต็มที่ โดยการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม “อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ” ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอื่นได้ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงในอนาคต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะ ยังถือโอกาสนี้เยี่ยมชมโรงงานผลิตหมูยอ ป.อุบล เพื่อให้กำลังใจและรับฟังปัญหาผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ จากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมทั้งหารือแนวทางการช่วยเหลือ การสนับสนุน ตลอดจนความต้องการของผู้ประกอบการในด้านต่างๆ ภายใต้ภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมอีกด้วย