สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-จีนเผยผลสำเร็จ “BeiDou ASEAN Tour 2025” จัดกิจกรรมแบ่งปันเชื่อมโยงอาเซียน

Mr. Li Xuan รองเลขาธิการสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-จีน (TSAST) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2568 ได้ต้อนรับคณะ “ BeiDou ASEAN Tour 2025” โดยการนำของ Mr. Yu Pang Deputy General Manager บริษัท Guangxi Land and Resources Planning and Design Group Co., Ltd. เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน BeiDou เชื่อมโยงอาเซียน” ร่วมกับบริษัท Bangsheng Shikong (Guangxi) Technology Co., Ltd. มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการบูรณาการระบบนำทางด้วยดาวเทียมเป่ยโต่ว (BeiDou Satellite Navigation System) เข้ากับภาคส่วนสำคัญของประเทศอาเซียน เช่น เศรษฐกิจทางทะเล ระบบคมนาคมอัจฉริยะ และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนสร้างสะพานเชื่อมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระหว่างจีน-ไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
รองเลขาธิการสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-จีน (TSAST) กล่าวว่า ไฮไลต์สำคัญของการเดินทางครั้งนี้คือการจัดการประชุมจับคู่ความต้องการ-อุปทานตลาดไทยของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนครหนานหนิง และกิจกรรม "BeiDou ASEAN Tour 2025" ภายใต้การนำของสำนักงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลนครหนานหนิง โดยตัวแทนจากทั้งจีนและไทยได้กล่าวสุนทรพจน์แสดงความเชื่อมั่นร่วมกันต่อแนวโน้มความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเป่ยโต่ว และเติมพลังความเชื่อมั่นให้กับการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
Mr. Yu Pang กล่าวว่า ระหว่างการจัดงานคณะผู้แทนเป่ยโต่วได้เข้าเยี่ยมหน่วยงานสำคัญหลายแห่ง เช่น สภาหอการค้าไทย-กว่างซี, สมาคมเทคโนโลยีจีน-ไทย มีการหารือเชิงปฏิบัติอย่างลึกซึ้งกับพันธมิตรฝ่ายไทยในประเด็นต่างๆ เช่น การปรับใช้เทคโนโลยีเป่ยโต่วให้เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น และนวัตกรรมการประยุกต์ใช้บริการข้อมูลจากดาวเทียม ซึ่งได้วางรากฐานที่มั่นคงสำหรับความร่วมมือในอนาคต
Mr. Yu Pang กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สำคัญหลายประการ อาทิ บริษัทจีนได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของไทย AI Plus Solution Co., Ltd. ทั้งสองฝ่ายจะผสานจุดแข็งของตนเพื่อร่วมกันพัฒนา “โมเดลการพยากรณ์เชิงพื้นที่-เวลาแบบแม่นยำระดับโลกภายใต้แนวคิด AI + BeiDou” พร้อมทั้งสำรวจแนวทางนวัตกรรมที่ผสานการตัดสินใจอัจฉริยะเข้ากับเทคโนโลยีการกำหนดตำแหน่งที่มีความแม่นยำสูง ขณะเดียวกัน ยังได้บรรลุฉันทามติที่ชัดเจนกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-จีน (TSAST) ในการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเป่ยโต่วในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้บริการเทคโนโลยีเป่ยโต่วเข้าสู่ระยะการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย
ดังนั้น ความสำเร็จของการเดินทางเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนถึงแนวคิดความร่วมมือแบบเปิดและการให้บริการในระดับโลกของระบบเป่ยโต่วเท่านั้น แต่ยังช่วยผลักดันการเชื่อมโยงโครงการและนวัตกรรมความร่วมมือในสาขาเทคโนโลยีขั้นสูงระหว่างจีน-ไทยอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเปิดโอกาสใหม่ให้เทคโนโลยีเป่ยโต่วเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรม และการบริหารจัดการความปลอดภัยสาธารณะของภูมิภาคอาเซียนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง อันเป็นการเสริมพลังทางเทคโนโลยีในการสร้างประชาคมจีน-อาเซียนที่มีอนาคตร่วมกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น