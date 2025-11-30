เขมรอาการหนักจริง!ธุรกิจเกาหลีใต้ในกัมพูชาไปต่อไม่ไหว ร้องรบ.โซลผ่อนปรนคำสั่งแบนการเดินทาง

สมาคมเกาหลีใต้ในกัมพูชา เรียกร้องกระทรวงการต่างประเทศในกรุงโซล ผ่อนปรนคำเตือนด้านการเดินทาง ระบุการยกระดับคำเตือนกำลังบีบรัดวิถีชีวิตท้องถิ่นและก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจ แม้กระทั่งกับประชาคมชาวเกาหลีใต้เอง
สำนักข่าวโคเรีย เฮรัลด์ รายงานว่าในวันศุกร์(28พ.ย.) ว่าสมาคมเกาหลีใต้ในกัมพูชา เมื่อวันพฤหัสบดี(27พย.) ได้ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการถึงกระทรวงการต่างประเทศในกรุงโซล ทำการร้องขอดังกล่าว และหนังสือฉบับนี้มีการลงนามโดยพลเมืองชาวเกาหลีใต้ 844 คน อ้างอิงข้อมูลจาก ชุง มยอง-กยู ประธานสมาคมเกาหลีแห่งกัมพูชา
รัฐบาลเกาหลีใต้ยกระดับคำเตือนด้านการเดินทาง สำหรับการเยือนกัมพูชา ถึง 2 รอบ ในเดือนตุลาคม ส่วนหนึ่งในการตอบสนองทั่วทั้งรัฐบาล ต่อกรณีมีชาวเกาหลีใต้มากขึ้นเรื่อยๆ ที่ถูกล่อลวงโดยประกาศเสนอจ้างงานค่าแรงสูงแบบหลอกๆ และต่อมาก็ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมรุนแรงต่างๆนานา ในนั้นรวมถึงลักพาตัวและบีบบังคับกักขังในเขตล้อมรั้วสแกมเมอร์
ทางสมาคมระบุในจดหมายว่า "คำแนะนำด้านการเดินทางนั้นเลยเถิดเกินไป วิถีชีวิตและธุรกิจของประชาชนชาวเกาหลีใต้ เช่นเดียวกับปฏิบัติการของสถาบันการศึกษา กำลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ประชาคมชาวเกาหลี อยู่ในสภานะเศรษฐกิจเสียหายและหดตัวอย่างรุนแรง"
ตามคำกล่าวอ้างของสมาคม ระบุว่าการท่องเที่ยว การค้า การศึกษาและการจ้างงานในวงกว้าง ต้องหยุดชะงักลง ขณะที่การเดินทาง การศึกษาต่อและการทำธุรกิจในต่างแดนในกัมพูชา ถูกยกเลิกจำนวนมาก "เพื่อปกป้องสิทธิของพลเรือนเกาหลีใต้ในการใช้ชีวิตและการฟื้นตัวของสถานประกอบการของเรา การทบทวนอย่างรวดเร็วและปรับเปลี่ยนอย่างค่อยเป็นค่อยไปเกี่ยวกับคำแนะนำด้านการเดินทาง เป็นสิ่งจำเป็น"
ในการอัพเดทคำแนะนำด้านการเดินทางล่าสุด เวลานี้ทั่วทั้งกัมพูชาอยู่ภายใต้ประกาศเตือนด้านการเดินทาง ในนั้นรวมถึงคำแนะนำด้านการเดินทางเป็นพิเศษ สำหรับ 9 จังหวัด ที่รวมไปถึงกรุงพนมเปญ ห้ามเดินทางไปแถบภูเขาโบกอร์ ในจังหวัดกำปอต และเมืองบาเวตและเมืองปอยเปต คำแนะนำให้ออกจากสีหนุวิลล์ และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่อื่นๆที่เหลือทั้งหมด
ถ้อยแถลงของสมาคมเกาหลีใต้ในกัมพูชา ชี้ว่าในความเป็นจริงคือ กัมพูชากำลังธำรงไว้ซึ่งเสียรภาพด้านความปลอดภัยสาธารณะและดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามปกติในพื้นที่ พร้อมระบุว่าพวกเจ้าหน้าที่ในเกาหลีใต้และกัมพูชา ยังยกระดับกลไกความร่วมมือต่างๆในการตอบโต้อาชญากรรมข้ามชาติที่มีบ่อเกิดในกัมพูา ที่ทำร้ายประชาชนชาวเกาหลี
เกาหลีใต้และกัมพูชา จัดจั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเกาหลี-กัมพูชาเพื่อชาวเกาหลี เมื่อวันที่ 10 พฤศิจิกายน สำหรับกำจัดสแกมออนไลน์และอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง ที่เล็งเป้าเล่นงานพลเรือนเกาหลีใต้ในกัมพูชา
ความต้องการให้ผ่อนปรนคำแนะนำด้านการเดินทางเยือนกัมพูชา ได้รับความสนใจจากที่ประชุมคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศและการรวมชาติของสมัชชาแห่งชาติเกาหลีใต้เช่นกัน
ระหว่างการประชุม โช ฮยุน รัฐมนตรีต่างประเทศ บอกว่ารัฐบาลจะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในการลดคำแนะนำด้านการเดินทางสำหรับกรุงพนมเปญและพื้นที่อื่นๆ ที่ประเมินแล้วว่ามีความปลอดภัย
ยูน ฮู-ดุค สมาชิกรัฐสภาจากพรรคเดโมแครต ปาร์ตี บอกว่าการแบนด้านการเดินทาง ซึ่งมีโทษสูงสุดจำคุก 1 ปี หรือปรับเงิน 10 ล้านวอน(ราว 2.2 แสนบาท) ถือเป็นข้อจำกัดที่หนักหน่วงอย่างมากต่อการเดินทางของประชาชน "สำหรับคนที่มีธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทษประหาร ในความพยายามไล่ล่าพวกอาชญากรรม วิถีชีวิตของชาวเกาหลีใต้ที่พักอาศัยและทำงานที่นั่น ได้ถูกกวาดล้างไปด้วย" ยูนระบุ
(ที่มา:โคเรียเฮรัลด์)