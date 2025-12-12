"พิพัฒน์" หารือ "ทูตญี่ปุ่น" หนุนเดินหน้าระบบราง-ท่าเรือ-ความปลอดภัยทางถนน

“พิพัฒน์" หารือ "ทูตญี่ปุ่น" กระชับความร่วมมือคมนาคม เดินหน้าระบบราง-ท่าเรือ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานไทยด้วยเทคโนโลยีญี่ปุ่น และขยาย MOU ร่วม MLIT ให้ครอบคลุมด้านความปลอดภัยทางถนน
วันที่ 11 ธันวาคม 2568 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับ H.E. Mr. OTAKA Masato (โอตากะ มาซาโตะ) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบแสดงความยินดีและหารือความร่วมมือด้านคมนาคมของทั้งสองประเทศ โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารระดับสูง และคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเข้าร่วม
ในการหารือครั้งนี้ฝ่ายญี่ปุ่นได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการคมนาคมสำคัญของไทย โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง, การคัดเลือกผู้ให้บริการเดินรถรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ใต้) รวมถึงความสนใจของบริษัทญี่ปุ่นต่อโครงการรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ ได้แก่ สายสีน้ำตาล สีเทา และสีเงิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
นายพิพัฒน์กล่าวว่า ไทยพร้อมสนับสนุนข้อมูลและเปิดกว้างต่อความร่วมมือกับญี่ปุ่น โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีระบบราง การซ่อมบำรุง และการพัฒนาทักษะบุคลากร ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของญี่ปุ่นในฐานะประเทศผู้นำด้านระบบขนส่งสาธารณะของโลก
นอกจากระบบรางแล้ว ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และการพัฒนาเมืองยุคใหม่ โดยองค์การ Urban Renaissance Agency (UR) ของญี่ปุ่นแสดงความสนใจสนับสนุนการพัฒนา พื้นที่รอบสถานีบางซื่อ (Transit-Oriented Development) และการพัฒนาระบบ Smart Mobility เพื่อยกระดับบางซื่อสู่ศูนย์กลางคมนาคมสมัยใหม่ของภูมิภาค
ญี่ปุ่นยังคงมีบทบาทสำคัญในท่าเรือแหลมฉบัง ผ่านการร่วมบริหารท่าเทียบเรือหลายส่วน ทั้งท่าเทียบเรือ A และ B ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนญี่ปุ่นต่อศักยภาพด้านโลจิสติกส์และเศรษฐกิจของไทยในระยะยาว
กระทรวงคมนาคมยังได้เสนอให้ขยายขอบเขตบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวงคมนาคมไทยและ MLIT ของญี่ปุ่น ซึ่งจะครบอายุในปี 2569 ให้ครอบคลุมประเด็น ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety) เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสาธารณะของไทยด้วยเทคโนโลยีญี่ปุ่น เช่น ระบบอุโมงค์ สะพาน และนวัตกรรมการจัดการจราจรที่ทันสมัย
นายพิพัฒน์กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นในครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของรัฐบาลญี่ปุ่นที่มีต่อไทย แต่ยังเป็นการวางรากฐานความร่วมมือระยะยาวที่จะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านความปลอดภัย ระบบราง ท่าเรือ และการพัฒนาเมือง
ทั้งนี้ ขอขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นและท่านเอกอัครราชทูตสำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ไทยพร้อมเดินหน้าร่วมกับญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และทันสมัย เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ