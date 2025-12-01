"พิพัฒน์" ลุยนโยบายรัฐลดค่าครองชีพ เริ่ม 1 ธ.ค. บัตรเหมาจ่ายรายวันรถไฟฟ้าสายสีม่วง–สีแดง

รมว.คมนาคม เดินหน้านโยบายรัฐบาล ลดค่าครองชีพประชาชน เปิดมาตรการ “บัตรโดยสารเหมาจ่ายรายวัน” รถไฟฟ้าสายสีม่วง–สายสีแดง เริ่ม 1 ธันวาคมนี้ เหมาจ่ายสูงสุดไม่เกิน 40 บาทตลอดวัน
วันที่ (1 ธันวาคม 2568) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมพร้อมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำของคนทำงาน นักเรียน และประชาชนจำนวนมาก จึงได้จัดทำมาตรการสำคัญ “บัตรโดยสารเหมาจ่ายรายวัน” เพื่อให้การเดินทางด้วยระบบรางมีราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น
มาตรการดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2569 ครอบคลุมการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสองระบบ คือ รถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดง ของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.–รฟท.) ประชาชนสามารถเดินทางเชื่อมต่อกันได้ทั้งสองระบบโดยไม่จำกัดจำนวนเที่ยวตลอดวัน โดยจัดเก็บค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน 40 บาทต่อวันสำหรับบุคคลทั่วไป และไม่เกิน 30 บาทต่อวันสำหรับนักเรียน–นักศึกษา ทั้งนี้ เมื่อผู้โดยสารใช้บริการจนถึงอัตราเหมาจ่าย ระบบจะคิดราคาสูงสุดตามสิทธิ์โดยอัตโนมัติ
มาตรการนี้สามารถใช้ได้กับบัตร EMV ทุกธนาคาร รวมถึงบัตร Mangmoom EMV และบัตร MRT EMV ซึ่งสามารถแตะเข้า–ออกสถานีได้เหมือนบัตรเครดิตและเดบิตทั่วไป ใช้งานได้ตั้งแต่รถไฟฟ้าเปิดให้บริการเวลา 05.00 น. จนถึงปิดให้บริการเวลา 24.00 น. โดยยังคงสิทธิ์เดิมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะได้รับส่วนลดหรือยกเว้นค่าโดยสารตามสิทธิประโยชน์เดิมอย่างครบถ้วน
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า มาตรการนี้เป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนด้านค่าครองชีพที่ประชาชนจะเห็นผลได้ทันที โดยช่วยลดค่าเดินทางเฉลี่ย 30–50% ต่อวัน ทำให้ประชาชนเดินทางข้ามระบบได้สะดวกขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าโดยสารสูง ขณะเดียวกันยังช่วยให้ผู้มีรายได้จำกัดเข้าถึงระบบรางได้มากขึ้น ลดการใช้รถส่วนบุคคล ลดการจราจรติดขัด และช่วยลดปริมาณมลพิษทางอากาศรวมถึง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกด้วย
นอกจากนี้ มาตรการเหมาจ่ายรายวันยังถือเป็นก้าวแรกสู่ระบบ “ตั๋วร่วม” (Common Ticket) ที่รัฐบาลตั้งใจผลักดัน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ระบบรางทั้งหมดด้วยบัตรใบเดียวในอนาคต
สำหรับรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ประชาชนทั่วไปจะจ่ายไม่เกิน 40 บาทต่อวัน และนักเรียน–นักศึกษาจ่ายไม่เกิน 30 บาทต่อวัน รองรับบัตร EMV ทุกธนาคาร รวมถึงบัตร Mangmoom EMV และ MRT EMV และยังคงสิทธิ์สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามปกติ เช่นเดียวกับรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดง ซึ่งครอบคลุมสองเส้นทาง ได้แก่ สายธานีรัถยา (บางซื่อ–รังสิต) และสายนครวิถี (บางซื่อ–ตลิ่งชัน) โดยคิดค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายไม่เกิน 40 บาทต่อวัน และไม่เกิน 30 บาทสำหรับนักเรียน–นักศึกษา พร้อมรองรับการใช้บัตร EMV ทุกประเภทเช่นเดียวกัน
นายพิพัฒน์ย้ำว่า กระทรวงคมนาคมจะเดินหน้าปรับโครงสร้างค่าโดยสารให้เป็นธรรม และพัฒนาระบบตั๋วร่วมให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อให้การเดินทางด้วยระบบรางเป็นทางเลือกที่ “ถูกกว่า–คุ้มกว่า–สะดวกกว่า” สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (สายสีแดง) หรือ Call Center 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง