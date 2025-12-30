กัมพูชาออกคำสั่งห้ามใช้โดรนทั่วประเทศเพื่อความมั่นคง-ปลอดภัย

MGR ออนไลน์ - กระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้ออกคำสั่งวันนี้ (30) ห้ามใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโดยไม่ได้รับอนุญาตทั่วราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย
คำสั่งระบุว่าการใช้โดรนทุกประเภทโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาดในเมืองหลวงและทุกจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดชายแดน คือ เกาะกง โพธิสัตว์ พระตะบอง บันเตียเมียนเจย อุดรมีชัย พระวิหาร และไพลิน
กระทรวงกลาโหมเตือนว่าบุคคลใดที่พบว่าใช้โดรนโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกระทรวงฯ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ กองบัญชาการสูงสุดของกองทัพกัมพูชา กองบัญชาการกองทัพอากาศ และกองบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ ได้รับคำสั่งให้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หน่วยงานปกครองส่วนภูมิภาคและเทศบาล และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างการเฝ้าระวังและการตรวจตราการใช้งานโดรนทั่วประเทศ เพื่อให้การบังคับใช้ข้อห้ามดังกล่าวมีประสิทธิภาพ
คำสั่งของกระทรวงกลาโหมนี้ยังระบุเพิ่มเติมว่า หากจำเป็น หน่วยทหารได้รับอนุญาตให้ตอบโต้ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการติดตั้งระบบต่อต้านโดรน เพื่อป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยของประชาชน
กระทรวงฯ ยังเรียกร้องให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยทหารภายใต้การบังคับบัญชาและหน่วยงานปกครองระดับต่างๆ เผยแพร่คำสั่งนี้อย่างกว้างขวางและรับประกันการบังคับใช้ที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพ.