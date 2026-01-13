Apple หันพึ่ง Google นำ Gemini ใช้งานในอีโคซิสเตมส์

Apple และ Google ออกแถลงการณ์ร่วมกันถึงการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือหลายปี (Multi-year collaboration) โดย Apple จะนำโมเดล Gemini และเทคโนโลยีคลาวด์ของ Google มาใช้เป็นรากฐานสำหรับ Apple Foundation Models รุ่นถัดไป
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของวงการเทคโนโลยี ทั้งการ ยกระดับ Siri และ Apple Intelligence ผ่านการนำ โมเดล Gemini จะเข้ามาเป็นขุมพลังเบื้องหลังฟีเจอร์ใหม่ๆ ใน Apple Intelligence ซึ่งรวมถึงการอัปเกรด Siri ให้มีความเป็นส่วนตัวและชาญฉลาดมากขึ้น โดยมีกำหนดการเปิดตัวภายในช่วงปีนี้
ภายใต้ความเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยี AI ของ Google เป็นรากฐานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยปลดล็อกประสบการณ์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับผู้ใช้งาน Apple ทั่วโลก
อย่างไรก็ตาม แม้จะใช้เทคโนโลยีจาก Google แต่ Apple ยืนยันว่าระบบ Apple Intelligence จะยังคงทำงานในลักษณะ ของการประมวลผลบนตัวเครื่อง (On-device processing) ใช้ระบบคลาวด์ส่วนตัวของ (Private Cloud Compute) บนมาตรฐานความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดของ Apple