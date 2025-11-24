Cloud HM รับรางวัล “Best Performance Award” จาก PM Awards 2025 ตอกย้ำความปลอดภัยของผู้ให้บริการคลาวด์

Cloud HM ผู้ให้บริการคลาวด์ภายใต้บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) ได้รับรางวัล Best Performance Award ประเภทหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากจากงาน Prime Minister Awards: Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2025 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
รางวัลนี้สะท้อนผลการประเมินด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานผู้ให้บริการคลาวด์ของประเทศ ครอบคลุมด้านการป้องกันความเสี่ยง การบริหารจัดการข้อมูล และความพร้อมในการรับมือเหตุการณ์ด้านไซเบอร์ โดยมีคุณปกาสิต วัฒนา กรรมการผู้จัดการ Cloud HM ภายใต้ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) เป็นผู้แทนรับมอบ
การได้รับรางวัลช่วยยืนยันถึงความน่าเชื่อถือของระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ Cloud HM ใช้ในการให้บริการองค์กรภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในบริบทที่ความปลอดภัยไซเบอร์เป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติ ซึ่งรัฐให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง
ผู้แทนจากรัฐบาลและ สกมช. กล่าวถึงความจำเป็นของการยกระดับมาตรฐานไซเบอร์ของประเทศ และมองว่ากลไกการประเมินใน PM Awards เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้องค์กรต่าง ๆ มีระบบที่เป็นมาตรฐานและตรวจสอบได้ ซึ่ง ในระดับสากล โดยประเทศไทยได้คะแนนการเมินที่ 99.22 จาก 100 คะแนนเต็ม อยู่ในระดับ Tier 1: Role Modelling (คะแนนดังกล่าว จัดอยู่ในอันดับที่ 7 ของโลก จากการเข้าร่วมการประเมิน 194 ประเทศทั่วโลก) อ้างอิงจาก https://www.ncsa.or.th/news/cb05ee94303466543300028f?category=news
ด้วยการได้รับรางวัลนี้ ทำให้ Cloud HM มุ่งมั่นที่จะช่วยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และ เอกชน สามารถใช้บริการคลาวด์ที่มีความปลอดภัยและมีความมั่นใจในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลบนคลาวด์ที่ผ่านการตรวจประเมินระดับประเทศ
บริการด้าน Multi-Cloud Expert
ในด้านการให้บริการ Cloud HM มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน Multi-Cloud ครอบคลุมแพลตฟอร์มหลักของตลาด เพื่อช่วยให้องค์กรเลือกใช้ระบบคลาวด์ที่เหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่กำหนด สนใจต้องการปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์ Multi-Cloud ติดต่อได้ที่ Email: mktdpt@uih.co.th mktdpt@uih.co.th Tel: 02-119-7300