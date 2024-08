นายกฯอารมณ์ดีบอกคืนนี้หลับอยู่แล้วพรุ่งนี้คิวแน่น ปัดตอบครม.ถกเงื่อนไขอภัยโทษบุคคลบางกรณี

วันนี้ (13ส.ค.) เมื่อเวลา 18.05 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลัง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลัง เป็นประธานในงาน Thailand Announcement Unity in Action: Thailand’s Next Step in Equality และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ว่า ในช่วงเช้าวันที่ 14 ส.ค.ตนจะเดินทางเข้าปฎิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนที่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมตลาดใต้สะพานเพลินจิต บริเวณสะพานเพลินจิต ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยจะมีการประชุมถึง 3 วง ทั้งการบันทึกเทปรายการคุยกับเศรษฐา นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการท่องเที่ยว และมีอะไรเยอะแยะเลยหลายเรื่องเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าคืนนี้จะนอนหลับหรือไม่นายเศรษฐา กล่าวอย่างอารมณ์ดีว่า “นอนหลับอยู่แล้ว”นอกจากนี้ นายเศรษฐายังปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าที่ประชุมครม.ได้มีการถกลับวาระจร ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษสำหรับบุคคลบางกรณีโดยกล่าวเพียงสั้นๆว่า “ไม่” เมื่อถามย้ำว่ามีการหารือในรายละเอียดเรื่องอะไรกันบ้างหรือไม่ นายกฯ ไม่ตอบคำถามดังกล่าว