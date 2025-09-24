"2XKO" เกมต่อสู้จาก Riot Games เตรียมเปิด Early Access 8 ต.ค.นี้!

Riot Games ประกาศว่า "2XKO" เกมต่อสู้ 2v2 ที่รวมเหล่าแชมเปี้ยนจาก League of Legends และ Arcane จะเข้าสู่ช่วง Early Access ทั่วโลกในวันที่ 8 ตุลาคมนี้ พร้อมสนับสนุนคอมมูนิตี้เกมต่อสู้ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย กับ 3 อีเวนต์ใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนนี้
Early Access: จุดเริ่มต้นของการต่อสู้
• Early Access จะเปิดตัว ซีซั่น 0 ซีซั่นแรกของเกม และเปิดตัวแชมเปี้ยนตัวที่ 10 ให้เล่นตั้งแต่วันแรก
• ทุกสิ่งที่ผู้เล่นปลดล็อกในช่วง Early Access ไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยน สกิน รางวัลมาสเตอรี่ และอื่น ๆ จะยังคงอยู่กับผู้เล่นอย่างถาวร
• สำหรับปี 2569 เกมจะมีทั้งหมด 5 ซีซั่น แต่ละซีซั่นจะเปิดตัวแชมเปี้ยนใหม่ พร้อมคอนเทนต์ใหม่ในเกมและรางวัลความคืบหน้า
ทอม แคนนอน ผู้อำนวยการผลิตของ 2XKO กล่าวว่า “Early Access ถือเป็นจุดเริ่มต้นบทถัดไปของ 2XKO ต้องขอบคุณไปยังทุก ๆ คนที่เข้าร่วมกับเราในช่วง Closed Beta พลังงานและข้อเสนอแนะของพวกคุณคือสิ่งที่ช่วยให้เกมของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และตอนนี้เราก็พร้อมจะก้าวสู่ขั้นถัดไปแล้ว Early Access เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น และเราก็แทบรอให้ผู้เล่นเห็นสิ่งที่เราเตรียมไว้ไม่ไหวแล้ว”
First Impact: โปรแกรมการแข่งขันที่สร้างโดยคอมมูนิตี้
• First Impact คือโปรแกรมการแข่งขันทางการของ 2XKO ที่จะสปอนเซอร์ทัวร์นาเมนต์จากคอมมูนิตี้กว่า 22 รายการ ครอบคลุมอเมริกา ยุโรป และเอเชียตลอดปี 2568
• ทัวร์นาเมนต์แต่ละรายการจะจัดโดยคอมมูนิตี้เอง และ Riot จะสนับสนุนด้วยเงินรางวัลโบนัส
• แชมป์จากทัวร์นาเมนต์ First Impact จะได้รับ Duo Bounty เงินรางวัลพิเศษ 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มจากเงินรางวัลรวมเดิม ซึ่ง Riot เป็นผู้สปอนเซอร์
• ผู้ชนะยังจะได้รับ ฉายา “ตำนานประจำถิ่น” ไปใช้ในบัญชี 2XKO ของตนเอง
• รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ First Impact ติดตามได้ ที่นี่
• โดยในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิกและประเทศไทยเอง จะมีอีเวนต์ใหญ่ที่ผู้เล่นห้ามพลาดดังนี้
- 1–2 พฤศจิกายน: SOOP Super Tournament ออนไลน์ (APAC)
- 15–16 พฤศจิกายน: INVATE APAC Cup ออนไลน์ (APAC)
- 28–30 พฤศจิกายน: Thaiger Uppercut จัดขึ้นที่อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ไมเคิล เชอร์แมนหัวหน้าฝ่ายแข่งขันระดับมืออาชีพของ 2XKO กล่าวเสริมว่า “ผู้จัดทัวร์นาเมนต์คือรากฐานของคอมมูนิตี้เกมต่อสู้ และพวกเขาก็เป็นหัวใจหลักที่เราใช้ในการคิดถึง 2XKO ดังนั้น First Impact จึงมีเป้าหมายเพื่อฉายแสงไปยังผู้จัดและผู้เข้าแข่งขันที่นำพาแวดวงนี้ให้ออกมามีชีวิต อีเวนต์เหล่านี้ ไม่ว่าจะออนไลน์ ในท้องถิ่น หรือบนเวทีขนาดใหญ่ คือสถานที่ซึ่งก่อให้เกิดความเป็นคู่ปรับและสร้างผู้เล่นหน้าใหม่มากมาย เราจึงตื่นเต้นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนผู้จัดทัวร์นาเมนต์ ให้ความสำคัญแก่การเล่นเป็นคู่ และเปิดโอกาสสำหรับผู้เล่นทั่วโลก ไปพร้อมกับที่ 2XKO เริ่มต้นการเดินทางในแวดวงแข่งขันต่อไป”
2XKO Early Access เริ่ม 8 ต.ค. นี้ เตรียมคู่หูของคุณให้พร้อม แล้วเจอกันบนเวที! แฟน ๆ สามารถเข้าไปเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง play2xko.com
