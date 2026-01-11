ฮุนไดเปิดตัวหุ่นยนต์ Atlas ใหม่ที่ CES 2026 ชูโรงงานอัจฉริยะด้วย AI Robotics

ฮุนได มอเตอร์ กรุ๊ป ใช้งาน CES 2026 เป็นเวทีประกาศยุทธศาสตร์ใหญ่ด้าน "AI Robotics" ชูภาพโรงงานแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ พร้อมเผยโฉม Atlas รุ่นใหม่จาก Boston Dynamics เป็นครั้งแรก สะท้อนทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ยุคใหม่ ที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการผลิตอัจฉริยะ
ก้าวใหม่ของฮุนไดทำให้งาน CES 2026 ที่ลาสเวกัสปีนี้ไม่ได้มีเฉพาะเทคโนโลยีผู้บริโภค แต่กลับถูกจับตามองอย่างมากจากอุตสาหกรรมการผลิตโลก เนื่องจากฮุนไดได้ขึ้นเวทีเปิดวิสัยทัศน์ด้าน AI Robotics ภายใต้ธีม Partnering Human Progress หรือการใช้หุ่นยนต์เป็น “หุ้นส่วน” ของมนุษย์ในการขับเคลื่อนอนาคตธุรกิจ
ไฮไลต์สำคัญที่ฮุนไดเรียกเสียงฮือฮาได้มาก คือการเปิดตัว Atlas รุ่นใหม่จาก Boston Dynamics บริษัทลูกในเครือฮุนไดที่เผยโฉม New Atlas หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์รุ่นใหม่ล่าสุดเป็นครั้งแรกในโลก
Atlas เจเนอเรชันนี้ไม่ได้ออกมาเพื่อโชว์ลีลาการเคลื่อนไหวเพื่อให้ไวรัลเหมือนในอดีต แต่กลายเป็นสัญญาณชัดเจนว่าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์กำลังเข้าสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์จริง
ฮุนไดระบุชัดว่าเป้าหมายคือการนำหุ่นยนต์ไปช่วยงานที่เสี่ยง อันตราย และต้องใช้ความแม่นยำสูงในโรงงาน ช่วยลดความเสี่ยงของพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิตยุคใหม่
ภายในงาน ฮุนไดนำเสนอภาพรวมของการใช้หุ่นยนต์ AI ใน “เครือข่ายคุณค่าของกลุ่มบริษัท” หรือ Group Value Network ตั้งแต่การผลิตชิ้นส่วน การประกอบ ไปจนถึงโลจิสติกส์ภายในโรงงาน โดยวางหัวใจสำคัญไว้ที่แนวคิด Software-Defined Factory (SDF) หรือโรงงานที่ทุกกระบวนการถูกควบคุมด้วยข้อมูลและซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อการผลิตยุครถยนต์ไฟฟ้าและอีโคซิสเตมใหม่ได้เร็วยิ่งขึ้น
ที่สุดแล้ว ฮุนไดถูกมองว่ากำลังสร้างโรงงานที่เรียนรู้ได้เอง ปรับตัวได้เอง และมีหุ่นยนต์ทำงานร่วมกับมนุษย์แบบไร้รอยต่อ โดยบริษัทได้โชว์เคส AI Robotics ที่ CES 2026 ผ่านบูธของบริษัทที่ผู้เข้าชมได้สัมผัสนวัตกรรมหุ่นยนต์ AI ผ่าน การจำลองสภาพแวดล้อมการทำงานจริง การสาธิตหุ่นยนต์หลายรุ่น และการปรากฏตัวทุกชั่วโมงของ **Atlas, Spot และ MobED ซึ่งทั้งหมดอธิบายให้เข้าใจว่าเทคโนโลยีนี้จะเข้าไปอยู่ในโรงงานอย่างไร และหุ่นยนต์อาจเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ขององค์กรในอนาคต.