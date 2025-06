หุ่นยนต์ Spot โชว์สเต็ปเต้น ขึ้นเวที America's Got Talent เลียนแบบจังหวะ Freddie Mercury สุดเท่

ใครจะไปคิดว่าหุ่นยนต์จากโรงงาน "บอสตัน ไดนามิกส์" (Boston Dynamics) จะไปออดิชั่นเข้าประกวดในรายการ AGT หรือ America's Got Talent ได้ โดยหุ่นยนต์ Spot จำนวน 5 ตัวได้แสดงการเต้นรำโชว์ในรายการทีวี เลียนแบบจังหวะของ "เฟรดดี้ เมอร์คิวรี่" (Freddie Mercury) นักร้องนำวง Queen ที่มักถือไมค์ร้องเพลงในมาดเท่ไฮไลท์จากวิดีโอของรายการ America's Got Talent เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แสดงว่าหุ่นยนต์ 4 ขาจาก Boston Dynamics ทำให้ผู้ชม America's Got Talent ลุกขึ้นยืนด้วยการเต้นรำเพลง "Don't Stop Me Now" ของ Queen ด้วยท่าทางที่เข้ากับจังหวะเพลงอย่างเพลิดเพลิน เรียกเสียงปรบมือได้ล้นหลามทั้งผู้ชมและกรรมการสำหรับการแสดงนี้ รายงานระบุว่าหุ่นยนต์ Spot แต่ละตัวมีราคาประมาณ 3 ล้านบาท รวมแล้วงบประมาณการแสดงครั้งนี้คือ 15 ล้านบาทบนเวทีเดียวอย่างไรก็ตาม มีบางช่วงของการแสดงที่ทำให้คนดูใจหาย คือ 1 ใน 5 หุ่นยนต์ Spot ที่ขึ้นแสดงนั้นเกิดหยุดทำงานกลางการแสดง แต่เหตุการณ์นี้ทำให้ Boston Dynamics ได้โชว์ความสามารถพิเศษของการออกแบบ Spot ให้ตัดสินใจนำทางแบบเรียลไทม์ ดังนั้นหุ่นยนต์ที่ยืนอยู่จึงสามารถจัดตำแหน่งตัวเองใหม่ได้ในขณะที่เครื่องที่ล้มกำลังกู้คืนการทำงานกลับมาภายในไม่กี่วินาที หุ่นยนต์ 4 ตัวที่เหลือสามารถปรับพฤติกรรมทันที และรื้อตำแหน่งการเต้นระหว่างรอให้เพื่อนฟื้นขึ้นมาร่วมแสดงต่อ ซึ่งไม่ว่านี่คือการเต้นที่ถูกโปรแกรมเอาไว้ล่วงหน้าหรือเป็นการตอบสนองสถานการณ์แบบเรียลไทม์พลัง AI แต่การแสดงก็สนุกเพียงพอจะทำให้กรรมการทั้ง 4 รวมถึง "ไซมอน โคเวลล์" (Simon Cowell) ตัดสินให้การแสดงนี้ผ่าน YESนัยลึกซึ้งของการแสดงนี้ คือโลกกำลังได้เห็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการเทคโนโลยีเพื่อความบันเทิง (Entertainment Tech) ที่หุ่นยนต์ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือในโรงงานหรือสงครามอีกต่อไป แต่กลายเป็นผู้มอบความบันเทิงที่สามารถสร้างอารมณ์และความรู้สึกให้กับมนุษย์ได้สำหรับ Boston Dynamics ต้นสังกัดของหุ่นยนต์ Spot สัญชาติอเมริกันนี้มีมูลค่าบริษัทประมาณ 70,000 ล้านบาท และตลาดหุ่นยนต์บันเทิงคาดว่าจะเติบโตถึง 80,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2030.