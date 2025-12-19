ทรู มอบของขวัญปีใหม่ ชวนอิ่มฟรีวันเดียว บาร์บีคิว พลาซ่า หรืออร่อยข้ามปีกับแบรนด์ดัง ห้ามพลาด! เช็กสิทธิ์ 18-22 ธ.ค. นี้

ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าตอกย้ำวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ภายใต้แนวคิด “UP สัญญาณ UP ความสุข” เปลี่ยนช่วงเวลาส่งท้ายปีให้เป็นฤดูกาลแห่งความประทับใจ ด้วยการมอบของขวัญสุดพิเศษแทนคำขอบคุณแด่ลูกค้า* ทรู-ดีแทค5G ทรูออนไลน์ ทรูวิชั่นส์ และทรูคอนเวอร์เจนซ์ ที่อยู่เคียงข้างกันมาอย่างยาวนาน สานต่อแคมเปญ “ยิ่งอยู่นาน…ยิ่งรักกัน” เปิดภาคต่อ “อัพสัญญาณความสุข อิ่มฟรีรับปีใหม่” ส่งต่อประสบการณ์ความสุขคัดสรรมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์อันหลากหลายของลูกค้าอย่างแท้จริง ตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 18–22 ธ.ค. 68 ผ่าน แอปทรู (True App) หรือคลิก https://www.true.th/campaign/special-privilege โดยเลือกรับความสุขได้เองใน 2 รูปแบบ
1. สุขด้วยกันวันคริสต์มาสอีฟ 24 ธันวาคม ที่บาร์บีคิว พลาซ่า เพราะมื้ออาหารคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการกระชับความสัมพันธ์ ทรูผนึกกำลังกับ บาร์บีคิว พลาซ่า มอบมื้อพิเศษให้ลูกค้าอิ่มฟรีพร้อมกันทั่วประเทศใน วันคริสต์มาสอีฟ 24 ธันวาคม 2568 (วันเดียวเท่านั้น) เพื่อสร้างความทรงจำที่อบอุ่นร่วมกับคนสำคัญ
• ลูกค้าที่ใช้งานนานกว่า 10 ปี รับฟรี ชุด Happy Always Set มูลค่า 339 บาท แทนคำขอบคุณที่เชื่อมั่นในกันและกันเสมอมา
• ลูกค้าที่ใช้งานนานกว่า 5 ปี รับฟรี ชุด Happy Together Set มูลค่า 249 บาท เติมเต็มช่วงเวลาดีๆ ให้แก่กันทรู พร้อมเต็มทุกความสุข
• ลูกค้าที่ใช้งานนานกว่า 1 ปี รับฟรี ชุด Happy Moment Set มูลค่า 129 บาท จุดเริ่มต้นความสุขที่สดใส
2. สุขในแบบคุณ อร่อยข้ามปีกับ 3 แบรนด์ดัง มอบอิสระในการใช้สิทธิ์ข้ามปีกับแบรนด์พันธมิตรชั้นนำ ตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2568 – 31 มกราคม 2569
• ลูกค้าที่ใช้งานนานกว่า 10 ปี ดื่มด่ำรสชาติคลาสสิก รับฟรี เมนูโบราณ จากทรูคอฟฟี่ มูลค่า 85 บาท
• ลูกค้าที่ใช้งานนานกว่า 5 ปี อิ่มอร่อยได้ทุกที่ รับฟรี โค้ดส่วนลด GrabFood มูลค่า 50 บาท (ไม่มีขั้นต่ำ)
• ลูกค้าที่ใช้งานนานกว่า 1 ปี เติมความสดชื่นง่ายๆ รับฟรี ไอศกรีมโคน แมคโดนัลด์ มูลค่า 12 บาท
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
สิทธิพิเศษนี้มอบแก่ลูกค้า ทรู-ดีแทค5G ทรูออนไลน์ ทรูวิชั่นส์ และทรู คอนเวอร์เจนซ์ ที่อยู่นานกว่า 1 ปี และมียอดค่าใช้บริการ 300 บาท/ เดือนขึ้นไป
• กดรับสิทธิ์ เปิดให้กดจองสิทธิ์ล่วงหน้าพร้อมกันในวันที่ 24 ธ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ทางแอปทรู (True App) (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด) โดยเลือกอิ่มฟรีวันเดียว หรืออร่อยยาวข้ามปี ตามระยะเวลาการใช้บริการ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
• ใช้สิทธิ์ เริ่มใช้สิทธิ์ อิ่มฟรีวันเดียว ที่บาร์บีคิว พลาซ่าพร้อมกันในวันที่ 24 ธ.ค. 68 หรือ อร่อยยาวข้ามปี ที่ทรูคอฟฟี่ GrabFood หรือ McDonald’s ได้ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 68 – 31 ม.ค. 69
ทรู พร้อมเติมเต็มทุกความสุข พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในทุกมิติ เพื่อให้ช่วงเวลานี้เป็นมากกว่าการส่งท้ายปี แต่เป็นการเริ่มต้นศักราชแห่งความสุขที่ยั่งยืนไปด้วยกัน
*ลูกค้าที่อยู่นานกว่า 1 ปี และมียอดค่าใช้บริการ 300 บาท/ เดือนขึ้นไป