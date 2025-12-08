ออร์บิกซ์-ทรูเดินหน้าแคมเปญภารกิจพิชิต OBX Point เฟส 2

ออร์บิกซ์ เทรด (orbix) สานต่อความสำเร็จโปรแกรมสะสมคะแนน “OBX Point” ผนึกกำลังร่วมกับ ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดตัวแคมเปญภารกิจพิชิต OBX Point เฟส 2 ฉลองสิ้นปี มอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าทรู-ดีแทคที่มีบัญชีออร์บิกซ์ รับคะแนนสะสม OBX Point สูงสุดถึง 25,000 คะแนน* เพื่อแลกของรางวัลและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มออร์บิกซ์ได้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2568 – 31 มกราคม 2569
นายธนเดช ช่วงแก้ววิเศษ หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด เปิดเผยว่า ความร่วมมือระหว่าง ออร์บิกซ์ กับ ทรู คอร์ปอเรชั่น ในครั้งนี้ ถือเป็นแคมเปญเฟสที่ 2 ของการสร้างประสบการณ์เชื่อมโยงโลกการเงินดิจิทัลกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ และเป็นการขอบคุณลูกค้าสำหรับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องในความมุ่งมั่นพัฒนาโปรแกรมสะสมคะแนน OBX Point ให้เป็น Loyalty Program เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเริ่มต้นลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้ง่ายขึ้น และช่วยเพิ่มความคุ้มค่าให้แก่นักลงทุนในทุกระดับ สอดคล้องกับกลยุทธ์ Power Up Your Life ที่มุ่งยกระดับประสบการณ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลให้เข้าถึงได้ โดยลูกค้าทรู-ดีแทคที่มีบัญชี และทำรายการเทรดบนแพลตฟอร์มออร์บิกซ์ สามารถรับคะแนนสะสม OBX Point สูงสุด 25,000 คะแนน* (OBX Point 10,000 คะแนน มีมูลค่า 100 บาท) และนำไปแลกรับของรางวัลหรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ อาทิ บัตรกำนัลเครื่องดื่ม ร้านอาหาร บัตรของขวัญสำหรับห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำ
ด้านนายจักรพันธุ์ ตัณฑัยย์ – Head of Customer Loyalty Program บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทรู มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับออร์บิกซ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบสิทธิประโยชน์และประสบการณ์ใหม่ให้แก่ลูกค้า โดยแคมเปญภารกิจพิชิต OBX Point ไม่เพียงเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้าเท่านั้น แต่ยังช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานที่สนใจเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้ง่ายขึ้นและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น สะท้อนเป้าหมายของทรูในการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงผู้คน กลุ่มธุรกิจ และสังคม ให้เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
สำหรับลูกค้าทรู-ดีแทคที่มีบัญชีออร์บิกซ์ สามารถรับสิทธิ์ได้ง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กดรับโค้ดผ่านทางทรูแอป แอปทรูไอดี และดีแทคแอป 2) กรอกโค้ดในช่อง Promo Code บนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันออร์บิกซ์ เพื่อรับ OBX Point 5,000 คะแนน* 3) เมื่อเทรด (ซื้อหรือขาย) ครบ 2,000 บาท ภายในรอบกิจกรรม รับเพิ่ม OBX Point 20,000 คะแนน* ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน - 31 มกราคม 2569 จำกัด 1,000 สิทธิ์ต่อเดือน รวมทั้งสิ้น 3,000 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ