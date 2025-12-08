HUAWEI ส่ง MatePad 11.5 2025 ขายเฉพาะออนไลน์ 10,990.

HUAWEI ประกาศวางจำหน่าย HUAWEI MatePad 11.5 2025 (Standard Edition) อย่างเป็นทางการ เน้นเจาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และคนทำงานรุ่นใหม่ ด้วยจุดเด่น “แท็บเล็ตสเปกพีซี” ในราคาคุ้ม 10,990 บาท ผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมโปรโมชันของแถมมูลค่ากว่า 17,000 บาท ครบทั้งคีย์บอร์ด และปากกาให้ใช้งาน
จุดเด่นของแท็บเล็ต HUAWEI MatePad 11.5 2025 คือการยกประสบการณ์การทำงานบนคอมพิวเตอร์มาไว้ในแท็บเล็ต ด้วยแอปพลิเคชัน PC-Level WPS Office ช่วยให้จัดการเอกสาร ทำตารางคำนวณที่ซับซ้อน หรือทำสไลด์พรีเซนเทชันได้เหมือนบนแล็ปท็อป ผสานการทำงานร่วมกับ HUAWEI Smart Keyboard และเมาส์ ช่วยให้พิมพ์งานและควบคุมได้แม่นยำ
นอกจากนี้ ยังรองรับฟีเจอร์ Floating Multi-Window เปิดใช้งานแอปพลิเคชันพร้อมกันได้สูงสุด 4 หน้าต่าง ตอบโจทย์สายมัลติทาสก์ที่ต้องหาข้อมูล ประชุมออนไลน์ และจดบันทึกไปพร้อมๆ กัน บนหน้าจอ HUAWEI FullView Display ขนาด 11.5 นิ้ว ความละเอียด 2.5K อัตรารีเฟรช 120Hz
สำหรับสายจดและสายวาด รองรับการใช้งานคู่กับ HUAWEI M-Pencil (รุ่นที่ 3) ที่มีความหน่วงต่ำและรองรับแรงกดได้ละเอียด ให้ฟีลลิ่งเหมือนเขียนบนกระดาษจริง ใช้งานร่วมกับแอป HUAWEI Notes ที่มีฟีเจอร์จัดระเบียบลายมือ และแอปวาดภาพระดับโปรอย่าง GoPaint ได้อย่างลงตัว
ตัวเครื่องดีไซน์แบบ All-metal Unibody บางเพียง 6.1 มม. และเบา 515 กรัม แต่ให้แบตเตอรี่มาถึง 10,100 mAh รองรับการดูวิดีโอต่อเนื่องสูงสุด 14 ชั่วโมง พร้อมระบบชาร์จไว 40W HUAWEI SuperCharge ที่ชาร์จเต็ม 100% ได้ในเวลาประมาณ 94 นาที
HUAWEI MatePad 11.5 2025 (Standard Edition) วางจำหน่ายในราคา 10,990 บาท เฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้น เมื่อสั่งซื้อตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2568 – 15 มกราคม 2569 รับของสมนาคุณรวมมูลค่า 17,450 บาท ได้แก่ HUAWEI Smart Keyboard (มูลค่า 4,990 บาท), HUAWEI M-Pencil รุ่นที่ 3 (มูลค่า 4,490 บาท) และ ฟรีติดตั้งแอปพลิเคชัน PC-Level WPS Office 2.0, HUAWEI Notes และ GoPaint (รวมมูลค่า 7,970 บาท)