ทองร่วงต่อ$43-น้ำมันบวก หุ้นสหรัฐฯปิดลบจากข่าวทรัมป์เล็งคุมส่งออกซอฟต์แวร์ไปจีน

ราคาน้ำมันขยับขึ้นเป็นวันที่ 2 ในวันพุธ(22ต.ค.) ได้แรงหนุนจากการบริโภคพลังงานเพิ่มขึ้นในสหรัฐฯและความหวังต่อข้อตกลงการค้าระหว่างอเมริกากับจีนและอินเดีย อย่างไรก็ตามข่าวลือที่ว่ารัฐบาลทรัมป์กำลังพิจารณาจำกัดการส่งออกซอฟต์แวร์ของวอชิงตันไปยังจีน ฉุดวอลล์สตรีทปิดลบ ขณะที่ทองคำปรับลดแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 1.26 ดอลลาร์ ปิดที่ 58.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 1.27 ดอลลาร์ ปิดที่ 62.59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานแห่งสหรัฐฯเผยแพร่รายงานในวันพุธ(22ต.ค.) พบคลังน้ำมันดิบสำรองของประเทศ ลดลง 961,000 บาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว เหลือ 422.8 ล้านบาร์เรล สวนทางกับที่พวกนักวิเคราะห์คาดหมายไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 1.2 ล้านบาร์เรล บ่งชี้อุปสงค์ที่แข็งแกร่ง
ขณะเดียวกันนักลงทุนยังจับตาสถานการณ์การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน โดยที่เจ้าหน้าที่จากทั้ง 2 ชาติมีกำหนดพบปะกันในสัปดาห์นี้ในมาเลเซีย ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ บอกในวันจันทร์(20ต.ค.) หวังว่าจะบรรลุข้อตกลงที่ยุติธรรมกับปักกิ่ง และเผยว่าเขาอาจพบปะกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในเกาหลีใต้ ในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตามในวันอังคาร(21ต.ค.) ทรัมป์ เองกลับเอาแน่เอานอนไม่ได้ บอกว่าการประชุมอาจไม่เกิดขึ้นก็เป็นได้
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบในวันพุธ(22ต.ค.) จากรายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวังของเน็ตฟลิกซ์ ขณะที่นักลงทุนประเมินข่าวลือที่ว่ารัฐบาลทรัมป์กำลังพิจารณาควบคุมการส่งออกซอฟต์แวร์ของอเมริกาไปยังจีน
ดาวโจนส์ ลดลง 334.33 จุด (0.71 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 46,590.41 เอสแอนด์พี ลดลง 35.95 จุด (0.53 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,399.40 จุด แนสแดค ลดลง 213.27 จุด (0.93 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,740.40 จุด
รายงานข่าวระบุว่าข้อจำกัดการส่งออกรอบใหม่ ในนั้นประกอบด้วยสินค้าต่างๆนานาที่ทำงานด้วยซอฟต์แวร์ ไล่ตั้งแต่แล็ปท็อปไปจนถึงเครื่องยนต์เครื่องบิน บางส่วนถูกมองว่าเป็นการแก้แค้นปักกิ่ง ที่กำหนดข้อจำกัดการส่งออกแร่แรร์เอิร์ธรอบล่าสุด ซึ่งถือเป็นยกระดับความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง 2 ชาติเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกอีกระลอก
ในด้านรายงานผลประกอบการ ทาง เน็ตฟลิกซ์ ดิ่งลง 9.9% หลังบริษัทสตรีมมิ่งแห่งนี้ มีผลกำไรรายไตรมาสพลาดเป้า ก่อความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าที่สูงเกินจริง
ส่วนราคาทองคำในวันพุธ(22ต.ค.) ปรับลดต่อเนื่อง แตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ หลังจากร่วงลงหนักสุดวันเดียวในรอบ 5 ปี หนึ่งวันก่อนหน้านี้ นักลงทุนยังคงขายทำกำไร ก่อนมีการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 43.70 ดอลลาร์ หรือ 1.06 % ปิดที่ 4,065.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)