มองดราม่าภาพ AI ซีเกมส์ งบ 8 ล้านกับ "ภาพง่อย" ที่กำลังเป็นมีมดัง

ผ่ากระแสฮอตฮิตบนโซเชียลมีเดียไทย โดยเฉพาะวันที่ 3-4 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ใครที่ติดตามข่าวกีฬา SEA Games Thailand 2025 อาจได้เห็นดราม่าร้อนแรงเกี่ยวกับภาพกราฟิกไร้คุณภาพที่เชื่อว่าผลิตจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)โดยชาวเน็ตเรียกดราม่านี้ว่า "ภาพง่อย" ซึ่งวันนี้ได้ปลิวหายไปจากเพจทางการของงานเรียบร้อย แต่กำลังจะเป็นมีมดังที่หลายเพจกำลังหยิบมาล้อเลียนอย่างเจ็บปนคัน
ซีเกมส์ครั้งที่ 33 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคมนี้ ที่กรุงเทพฯ และชลบุรี นั้นกำลังเข้าสู่โหมดโปรโมตเต็มรูปแบบ ล่าสุด เพจ SEA Games Thailand 2025 โพสต์ประกาศแคมเปญน่าสนใจชื่อ "33rd SEA Games Virtual Run" ชวนทุกคนวิ่งสะสมระยะทาง 42 กิโลเมตร จากที่ไหนก็ได้ ไม่ว่าจะในยิมหรือสวนสาธารณะ เพื่อแลกเหรียญที่ระลึกไปครอง
กิจกรรมพร้อมเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปี ฟังดูน่าจะดีและเรียกคำชมได้ แต่ที่ทำให้ชาวเน็ตตาโตไม่ใช่แคมเปญ กลับเป็น "โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์" ที่ใช้ AI สร้างภาพขึ้นมา
ใช่แล้ว ภาพนักกีฬาวิ่งในโปสเตอร์นั้น ดูแล้วบอกได้ชัดเจนว่าเป็นผลงานจาก Generative AI หรือ "Gen AI" ที่คุณภาพอยู่ในระดับต่ำ เช่น แขนขานักกีฬาบิดเบี้ยว โลโก้ SEA Games จมกับพื้นหลัง ข้อความภาษาอังกฤษที่ไวยากรณ์แปลกตา และองค์ประกอบถูกมองว่าจัดวางแบบลวก ๆ ไม่ผ่านการรีทัชหรือตรวจสอบ
ชาวเน็ตไทยพากันวิจารณ์ยับเยินในทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ก บางคนบอกว่า "AI ไม่ใช่ปัญหา แต่ prompt ห่วย" อีกคนแซวว่า "งานระดับนานาชาติ งบไปไหน? ทำไมไม่จ้างกราฟิกดี ๆ สักที" หรือแม้แต่ "อวสาน AI ในไทยแล้วมั้ง"
ดราม่านี้ลุกลามหนัก เริ่มกลายเป็นมีมที่หลายเพจหยิบภาพมาสร้างล้อเลียนเรียกผู้ชม จนมีการเผยว่าภาพชุดนี้มาจากบริษัทที่ชนะการเสนอราคาแบบวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับดูแลสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ทางการของ SEA Games ด้วยงบประมาณสูง 8 ล้านบาท
ในขณะที่ยังไม่มีใครออกมาชี้แจงชัดเจน หากมองมุมของเทคโนโลยี Generative AI อย่าง Midjourney หรือ DALL-E นั้นถือเป็นเครื่องมือเจ๋งมากสำหรับไอเดียเบื้องต้น เพราะช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนได้มหาศาล แต่ปัญหาคือ ถ้าใช้แบบลวก ๆ โดยไม่ปรับแต่ง ไม่เช็คคุณภาพ หรือขาดทีมมนุษย์คอยคุม ก็จะได้ผลงานที่ถูกวิจารณ์กันว่า "ง่อย ๆ" แบบนี้
วันนี้ ผู้เชี่ยวชาญมองว่าข้อดีของ AI คือเร็วและถูก แต่ข้อเสียคือขาด "soul" หรือความรู้สึกมนุษย์ที่ทำให้งานดูมีชีวิตชีวา โดยเฉพาะงานระดับชาติอย่าง SEA Games ที่เป็นหน้าตาของไทยต่อสายตา 11 ประเทศอาเซียน ซึ่งถ้าหากใช้ AI ก็จะต้องมีขั้นตอน post-production ที่แน่นและเต็มคุณภาพ งานจึงจะปังในที่สุด
เรื่องนี้จึงเป็นอีกบทเรียนที่ดี ให้คนไทยที่กำลังก้าวสู่ยุค AI ควรรู้ว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ นั้นต้องไม่ลืมความเป็นมนุษย์ และให้ความสำคัญกับคุณภาพ ซึ่งเป็น 2 สิ่งที่พลาดไปจนเกิดเป็นดราม่าภาพง่อย AI ซีเกมส์งบ 8 ล้านครั้งนี้.