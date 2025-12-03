xs
ถ่ายรูปปุ๊บ รู้ราคาปั้บ! Easy Smart จับ AI ปฎิวัติแอปโรงรับจำนำดิจิทัล ทันสมัยสุดในอาเซียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สุธี พนาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด
ส่องก้าวใหญ่ฟินเทคไทย "อีซี่ สมาร์ท" (Easy Smart) แอปพลิเคชันโรงรับจำนำดิจิทัล นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบ Gemini Intelligence System เสริมพลังปั้นฟีเจอร์ AI Valuation ที่สามารถประเมินมูลค่าสินทรัพย์ได้เพียงแค่ถ่ายรูป เพิ่มความสะดวก-แม่นยำในการให้บริการ ตั้งเป้าพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มโรงรับจำนำดิจิทัลที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียน

นายสุธี พนาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด กล่าวถึงเป้าหมายต่อยอด Easy Smart ให้กลายเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการเงินของคนไทยและภูมิภาค ว่าจะใช้เทคโนโลยีเป็นหัวใจในการเชื่อมโยงสินทรัพย์ สู่โอกาสทางการเงินที่กว้างขึ้น ทั้งในด้านสินเชื่อ การลงทุน และการบริหารสินทรัพย์แบบครบวงจร และใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่

"อีซี่มันนี่ เชื่อว่าเทคโนโลยีจะสามารถปลดล็อกศักยภาพสินทรัพย์ของคนไทยได้จริง โดยได้พัฒนา Easy Smart แอปพลิเคชั่นเพื่อให้คนไทยทุกคน สามารถบริหารสินทรัพย์ของตนเองได้อย่างสะดวก ปลอดภัย อยู่แห่งไหนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายด้วยปลายนิ้ว"




Easy Smart แอปพลิเคชันที่กำลังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการการเงินไทยนี้มาจากค่าย "อีซี่มันนี่" ผู้นำธุรกิจสินเชื่อทางเลือกที่มีสาขากว่า 98 แห่งทั่วประเทศ

แนวคิดหลักของ Easy Smart คือการปลดล็อกศักยภาพสินทรัพย์ของคนไทย ให้คนไทยทุกคนสามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ได้ด้วยปลายนิ้วสัมผัส ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกก็ตาม


ฟีเจอร์เด่นของแอปนี้ มีทั้งการชำระดอกเบี้ยออนไลน์ทุกที่ทุกเวลา การเพิ่มหรือผ่อนต้นได้ด้วยตนเอง การตรวจสอบสถานะตั๋วจำนำแบบเรียลไทม์ รวมถึงการประเมินราคาทรัพย์สินออนไลน์ และยังมีระบบซื้อสินค้าหลุดจำนำกว่า 20,000 รายการจากทุกสาขาอีกด้วย

แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในปีนี้ คือการนำเทคโนโลยี AI และ Gemini Intelligence System เข้ามาเสริมพลัง โดยเฉพาะระบบ AI Valuation ที่สามารถประเมินมูลค่าสินทรัพย์ได้เพียงแค่ถ่ายรูป เพิ่มความสะดวกและความแม่นยำในการให้บริการอย่างมาก

สำหรับเรื่องความปลอดภัยที่หลายคนห่วง บริษัทมุ่งเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยระบบ End-to-End Encryption และ Multi-Factor Authentication ระดับองค์กร โดยแอปถูกพัฒนาบน Microsoft Azure Cloud Platform รองรับธุรกรรมได้ถึง 90 ล้านรายการต่อเดือน และมีมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลระดับ ISO/IEC 27001 อีกด้วย


ขณะนี้ Easy Smart มีผู้ใช้งานกว่า 1.6 ล้านคนทั่วประเทศ คะแนนรีวิวเฉลี่ย 4.9 จาก 5 ดาว และมีรีวิวมากกว่า 70,000 รายการ ซึ่งผู้ใช้กว่า 96% ระบุว่าแอปนี้ช่วยให้ชีวิทางการเงินง่ายขึ้นจริงๆ

แน่นอนว่า Easy Smart จะไม่หยุดแค่นี้ เป้าหมายคือการพัฒนาให้กลายเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีทางการเงินครบวงจร และเป็นแพลตฟอร์มโรงรับจำนำดิจิทัลที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียน ภายใต้วิสัยทัศน์ "เทคโนโลยีการเงินของคนไทย เพื่อคนไทย สู่ภูมิภาค"

ที่สุดแล้ว นี่ถือเป็นอีกตัวอย่างที่ชัดเจนว่าเทคโนโลยี AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการเงินไทยอย่างแท้จริง สร้างโอกาสให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายขึ้น ปลอดภัยขึ้น และทันสมัยขึ้นแน่นอน.

