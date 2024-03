J-Rock Encryption คัมแบควงการอย่างสมมง คอนเสิร์ต Ankh of Clyde 2024 Live in THE STREET HALL ทำถึง!! ทั้งแสง สี เสียง ระเบิดเอนเนอร์จี้ชาวเจร็อกอย่างสุดพลัง

จบไปแล้วกับโปรเจ็กต์แรกของผู้จัดเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่ห่างหายวงการเจร็อกไปนานกว่า 2 ปี ครั้งนี้กลับมาเอาใจแฟนๆ เจร็อกอีกครั้ง กับโปรเจ็กต์ที่เรียกได้ว่าจัดเต็ม ทั้ง แสง สี เสียง และไม่ทำให้แฟนเจร็อกผิดหวัง งานนี้ก็ระเบิดความมันกันไปเมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมาเป็นที่รู้กันดีว่าโปรเจ็กต์พิเศษเป็นการรวมตัวกันของ 4 ศิลปิน นักร้อง นักดนตรีที่มากความสามารถอย่างและสมาชิกลับที่มาเพิ่มสีสัน และความหนักแน่นของดนตรีให้กับคอนเสิร์ตในครั้งนี้นั่นก็คือพร้อมด้วย คีย์บอร์ดมือฉมัง อย่างหนุ่ม Zero และแน่นอนคอนเสิร์ตในครั้งนี้เป็นที่รู้กันดีว่า Ankh of Clyde ได้นำเพลงฮิตที่เราคุ้นหูกันเป็นอย่างดีของ L'Arc-en-Ciel มาเล่นให้แฟนๆ ได้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มเมื่อถึงเวลาที่แฟนๆ รอคอย พวกเขาก็ไม่รอช้าเปิดคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยเพลง READY STEADY GO, THE BLACK ROSE และ NIJI เริ่มต้นเพียงแค่ 3 เพลง ก็ทำให้แฟนๆ ตื่นเต้นกันแล้ว ด้วยเสียงของหนุ่ม Clyde บวกฝีมือการเล่นดนตรีของอีกทั้ง 5 สมาชิก ทำให้รู้สึกว่าได้ฟัง L'Arc-en-Ciel มาร้องให้ฟังกันจริงๆ ก็ไม่ปาน หลังจากนั้นหนุ่ม Clyde ก็ได้ทักทายแฟนๆ ที่มาให้กำลังใจพวกเขาในวันนี้ พร้อมกับ แนะนำสมาชิกแต่ละคนอีกครั้ง ก่อนที่จะไปสนุกกันต่อเนื่องกับเพลงฮิตของ L'Arc-en-Ciel อย่าง DAYBREAK’S BELL, DIVE TO BLUE, LINK และ HONEYเมื่อแฟนๆ เองก็สู้กันไม่ถอย Ankh of Clyde เองก็ไม่ยอมแพ้ เสิร์ฟเพลงเพราะกันแบบต่อเนื่องไม่มียั้งเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น MY HEART DRAWS A DREAM, IBARA NO NAMIDA, BLAME, SHINJITSU TO GENSOU TO, STAY AWAY, DRIVER’S HIGH, GOOD LUCK MY WAY นอกจากเพลงต่างๆ ที่บอกมาแล้ว งานนี้เหล่าสมาชิก ก็ได้มีโอกาสโชว์สกิลการเล่นดนตรีของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการ โซโล่กลองของหนุ่ม PlaA โซโล่กีตาร์ของ Win และ นิกุซามะ และโซโล่เบส ของหนุ่ม Var เรียกว่าฝีไม้ลายมือแต่ละคนกินกันไม่ลงเลยทีเดียว ความสุขและความสนุกก็มักจะผ่านไปเร็วเสมอ เมื่อแฟนๆ ไม่ยอมจบ หนุ่มๆ ก็รีบบู้ทพลังกลับมามันส์กันต่อด้วยเพลงสนุกๆ อย่าง BLURRY EYES และปิดท้ายด้วยเพลงความหมายซึ้งๆ อย่าง ANATAเรียกว่าคอนเสิร์ต Ankh of Clyde 2024 Live in THE STREET HALL ก็จบลงอย่างด้วยงาม ด้วยเพลงเพราะๆ และเพลงฮิต ของ L'Arc-en-Ciel ถึง 16 เพลง แบบเต็มอิ่ม แบบจุใจ ใครที่พลาดงานดีๆ แบบนี้ไม่ต้องเสียใจไปเพราะ แว่วๆ มาจากผู้จัดแล้วว่าพบกันใหม่อีกเร็วๆ นี้ อย่างแน่นอน แต่จะจัดขึ้นที่ไหน ศิลปินจะเป็นใคร กด See First Fanpage : https://www.facebook.com/JROCKAHOLICPARTY/ ไว้จะไม่พลาดทุกการอัพเดตของงานนี้อย่างแน่นอน