สรุป Microsoft Ignite 2025 พาเข้ายุค "AI Agent" เปลี่ยน AI เป็นเพื่อนร่วมงาน

ไมโครซอฟท์ (Microsoft) โชว์ความสามารถใหม่ของ Copilot AI ที่รอบนี้ ผสานเข้ากับเครื่องมือและโซลูชันการทำงานของ Microsoft 365 กลายเป็น "Agentic AI" ที่ทำงานร่วมกันอัตโนมัติเต็มรูปแบบ เพื่อยกระดับองค์กรไปสู่ Frontier Firms หรือองค์กรที่เป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านโดยใช้ AI
ไฮไลท์หลักของ Microsoft Ignite 2025 คือ Work IQ ซึ่งเปรียบเสมือนสมองส่วนใหม่ของ Microsoft 365 Copilot ที่ทำให้ AI ไม่ใช่แค่ฉลาด แต่ "รู้ใจ" ผู้ใช้ ที่มีทั้งความทรงจำ (Memory) คอยจดจำสไตล์การทำงาน ความชอบ และประวัติการทำงานของผู้ใช้ เข้ากับการอนุมาน (Inference) ในการนำข้อมูลเหล่านั้นมาเชื่อมโยงเพื่อคาดเดาสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการทำต่อไป
ความสามารถนี้จะถูกฝังอยู่ในแอปฯ หรือโปรแกรมที่ใช้ประจำผ่านฟีเจอร์ใหม่ๆ อย่าง Agent Mode ในชุดเครื่องมือ Office ไม่ว่าจะเป็น Word, Excel และ PowerPoint ที่สามารถสั่งให้ AI "ร่างเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล และทำสไลด์" ให้จบกระบวนการเสมือนมีผู้ช่วยนั่งทำข้างๆ
นอกจากนี้ ยังเพิ่มความสามารถของ Sora 2 เข้าไปใน Copilot ช่วยให้นำ AI สร้างวิดีโอจาก OpenAI มาใส่ใน Microsoft 365 ทำให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์สั่งสร้างคลิปวิดีโอสั้นเพื่อใช้ในงานนำเสนอหรือการตลาดได้ทันที
พร้อมกันนี้ ยังเปิดให้สามารถคุยกับ Copilot ได้เหมือนคุยกับเพื่อนร่วมงานผ่านมือถือ ช่วยจัดการอีเมลและตารางนัดหมายได้ในขณะเดินทาง ผ่านแอป Microsoft 365 รวมถึงมี Agent สำหรับการทำงานร่วมกันใน Teams ให้ใช้งานด้วย
ไมโครซอฟท์ คาดการณ์โดยอ้างอิงข้อมูลจาก IDC ว่า ภายในปี 2028 ธุรกิจทั่วโลกจะมี AI Agents รวมกันกว่า 1.3 พันล้านตัว คำถามสำคัญคือ ผู้ใช้จะดูแลลูกน้อง AI เหล่านี้อย่างไร? สิ่งที่ตามมาคือการเปิดตัว Microsoft Agent 365 สำหรับจัดการ AI Agents ทั้งหมดในองค์กร
เครื่องมือนี้เปรียบเสมือนฝ่าย HR สำหรับ AI ที่ช่วยให้ฝ่ายไอทีสามารถ ลงทะเบียน (Registry) เพื่อตรวจสอบว่ามี Agent ตัวไหนทำงานอยู่บ้าง พร้อมกำกับดูแล (Governance) ในการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหล และตรวจสอบ (Monitoring) ดูประสิทธิภาพการทำงานของ Agent แต่ละตัวแบบเรียลไทม์
นอกจากนี้ยังเปิดตัว Microsoft 365 Copilot Business แพ็กเกจใหม่สำหรับ SMEs ที่มีผู้ใช้ไม่เกิน 300 คน ในราคา 21 เหรียญต่อเดือน เพื่อให้ธุรกิจขนาดเล็กเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้เช่นกัน
ขณะเดียวกัน ผลสำรวจจาก IDC ระบุว่าบริษัทที่เป็น Frontier Firms หรือกลุ่มผู้นำที่ใช้ AI อย่างจริงจังในหลายแผนก (เฉลี่ย 7 ส่วนงาน) สามารถสร้างผลตอบแทน (ROI) ได้สูงกว่าบริษัทที่เริ่มต้นช้าถึง 3 เท่า
งาน Microsoft Ignite 2025 ในปีนี้จึงเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า ยุคของการ "ทดลองใช้ AI" ได้จบลงแล้ว และกำลังเข้าสู่ยุคของการ "ใช้งานจริง" ผ่านระบบ Agent ที่จะเข้ามาเป็นแรงงานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต