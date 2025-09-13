KBank จับมือ Orbix Technology ปูทางสู่อนาคต Agentic Economy ด้วยโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชน Quarix

ธนาคารกสิกรไทย หนุน Orbix Technology สาธิตการผสานรวมเทคโนโลยีบล็อกเชน Quarix เข้ากับ Agentic AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการประมวลผล โปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลับได้ และไม่สามารถแก้ไขย้อนหลัง ผ่านการผนึกกำลัง 3 เทคโนโลยีหลัก ทั้ง Quarix โครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนที่พัฒนาโดย Orbix Technology พร้อมด้วย Q Wallet กระเป๋าเงินดิจิทัล ซึ่งเก็บรักษา Q-money* (e-money on blockchain) ของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นเป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม และระบบ AI Identity Verification ที่พัฒนาโดย KSoft และ KBTG Labs มุ่งมั่นพัฒนาให้กระบวนการและผลลัพธ์จากการทํางานของ AI Agents สามารถพิสูจน์ ตรวจสอบ และเชื่อถือได้จริงก่อนเกิดธุรกรรม เตรียมความพร้อมสู่อนาคต Agentic Economy
ดร.กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ทางธนาคารได้มีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน Quarix เข้ามาเป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนำร่อง Q Wallet ให้เป็นนวัตกรรมทางการเงิน ที่ไม่เพียงแสดงถึงศักยภาพของระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย โปร่งใส และได้มาตรฐานสถาบันการเงินระดับสากล แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินดิจิทัลที่พร้อมรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจใหม่ ทั้งในมิติของการเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีเกิดใหม่ และการสนับสนุนระบบนิเวศที่เปิดกว้างและยั่งยืน ธนาคารกสิกรไทยมุ่งมั่นที่จะวางรากฐานนี้ให้แข็งแกร่ง เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในอนาคต
นายญาณวิทย์ รักษ์ศรี กรรมการผู้จัดการ Orbix Technology กล่าวเสริมว่า Orbix Technology ในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชน Quarix จึงมุ่งมั่นนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามายกระดับระบบบริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเตรียมพร้อมรับมือกับระบบเศรษฐกิจในอนาคต ที่จะไม่ได้มีแค่มนุษย์เป็นผู้ขับเคลื่อน แต่จะมี Artificial Intelligence Agents (AI Agents) เข้ามาร่วมเป็นผู้เล่นที่สามารถสร้างมูลค่า ว่าจ้างงาน และขับเคลื่อนธุรกรรมได้จริง และ Quarix มุ่งมั่นที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจใหม่นี้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ในโลกที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI Agents หรือ Agentic Economy ซึ่งสามารถทำงาน เชื่อมโยงและประสานงานระหว่างกัน รวมทั้งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านการปฏิสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบ AI ต่อ AI และ AI ต่อมนุษย์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเศรษฐกิจรูปแบบใหม่นี้ จึงจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ น่าเชื่อถือ รวมถึงสามารถยืนยันความถูกต้องของผลลัพธ์ได้จริง และ Quarix กำลังสำรวจทิศทางที่จะต่อยอดสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจยุคใหม่นี้
ภายในงาน Techtopia 2025 บริษัท Orbix Technology จำกัด ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย ได้นำเสนอการสาธิต (Proof-of-Concept) บนบล็อกเชน Quarix ที่ผสานรวมเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ากับ Agentic AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการประมวลผล ทําให้ทั้งกระบวนการและผลลัพธ์จากการทํางานของ AI Agents สามารถพิสูจน์ ตรวจสอบ และเชื่อถือได้จริงก่อนเกิดธุรกรรม โดยความสามารถนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา ผ่านการผนึกกำลัง 3 เทคโนโลยีหลัก ได้แก่ 1) Quarix โครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนที่พัฒนาโดย Orbix Technology 2) Q Wallet กระเป๋าเงินดิจิทัล ซึ่งเก็บรักษา Q-money* (e-money on blockchain) ของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์บนบล็อกเชน ที่ใช้เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม และ 3) ระบบ AI Identity Verification ที่พัฒนาโดย KSoft และ KBTG Labs ซึ่งใช้เทคโนโลยี Zero-Knowledge Proof เพื่อยืนยันตัวตนของ AI Agents โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด ทั้งหมดนี้ทำงานประสานกันเพื่อวางรากฐานของ Agentic Economy อย่างยั่งยืน
หนึ่งในไฮไลต์ของโปรเจกต์คือการสาธิตต้นแบบ “Lila” AI Agent ที่อาศัยอยู่บน Quarix ซึ่งสามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และสร้างรายได้ด้วยตนเอง Lila มี Q Wallet สำหรับเก็บ Q-money ของตัวเองได้ อีกทั้งยังสามารถว่าจ้าง AI Agents อื่นมาทำงานแทนในสิ่งที่เธอไม่ถนัด โดยทุกขั้นตอนถูกผูกกับ Escrow Smart Contract ที่ตรวจสอบผลงานก่อนการชำระเงินไปยัง AI Agents อื่น ทำให้กระบวนการทั้งหมดโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถยืนยันผลด้วย Verifiable Computation ทำให้การสาธิต Lila กลายเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนของ Agentic Economy ที่กำลังจะมาถึง
โปรเจกต์นี้สะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกันของ Orbix Technology และ ธนาคารกสิกรไทย ในการนำพาโลกไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ AI Agents มีอิสระในการสร้างมูลค่าและทำงานร่วมกันได้ โดยมี Quarix เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับอนาคตบนพื้นฐานของความโปร่งใส ความปลอดภัย และความเชื่อถือได้ พร้อมวางรากฐานสู่การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการเงินดิจิทัลของประเทศให้แข็งแกร่ง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต