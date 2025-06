ไมโครซอฟท์ ผลักดันองค์กรไทยสู่ ‘Frontier Firm’ ด้วยเพื่อนร่วมงาน AI

ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย กล่าวว่า จากรายงาน Work Trend Index ประจำปี 2025 ซึ่งสำรวจความคิดเห็นจากพนักงานกว่า 31,000 คนใน 31 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย เผยให้เห็นแนวโน้มสำคัญของการทำงานยุคใหม่ โดยเฉพาะบทบาทของ AI และความท้าทายของ Hybrid Work ที่ยังคงส่งผลต่อประสิทธิภาพและความพึงพอใจของพนักงานในปี 2025 นี้ ผู้นำไทย 93% ระบุว่ากำลังพิจารณาจ้างงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ AI และ 90% มั่นใจว่า Digital Labor หรือ AI Agent จะสามารถช่วยขยายขีดความสามารถขององค์กรได้ โดย 68% ขององค์กรไทยเริ่มใช้ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติแล้ว ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 46%“AI Agent กำลังเปลี่ยนบทบาทจาก Copilot เป็นผู้ปฏิบัติงานที่สามารถรับมอบหมายงานได้จริง โดยมีความสามารถด้านความจำ และความเป็นเหตุเป็นผลที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด และองค์กรชั้นนำ เริ่มมองว่า AI Agent ควรมีขอบเขตงานที่ชัดเจน และถูกวัดผลเหมือนพนักงานทั่วไป”ขณะเดียวกัน ยังให้ข้อมูลว่า องค์กรที่ประสบความสำเร็จในอนาคต การใช้ AI มักมีแนวคิดแบบ Frontier Firm ไม่ว่าจะเป็นใช้ AI ทำงาน 80% ที่เหลือ เพื่อให้คนโฟกัสกับงานที่มีผลกระทบสูง (80/20 Rule) มีการปรับโครงสร้างการทำงานเพื่อส่งเสริมการทำงานข้ามทีม และมอง AI Agent เป็นพนักงานคนหนึ่งที่มีบทบาทชัดเจนและสามารถวัดผลได้พร้อมกันนี้ ยังได้แชร์มุมมองขององค์กรที่มีการนำ AI ไปใช้งานในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น SCBX, SCGC และ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่นำ AI มาใช้ ไม่ใช่แค่เป็นเครื่องมือ แต่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการทำงานภายในองค์กร ด้วยการปรับใช้ AI ที่เหมาะสม บนพื้นฐานของการเป็น “ผู้ช่วย” ที่เสริมศักยภาพของพนักงาน ไม่ใช่ “เครื่องมือที่มาแทนที่”ทั้ง 3 องค์กร มีจุดร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรม AI ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ก่อนสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงาน ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในการเริ่มใช้เทคโนโลยีในองค์กรมากขึ้นจากการปรับตัวในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาลลินทิพย์ เยี่ยมพลพัฒน์ Head of Financial Planning and Data Intelligence บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCBX) ให้ข้อมูลว่า SCBX มีการจัดกิจกรรม "AI Battle" และ "AI Showcase" เพื่อกระตุ้นให้พนักงานสร้างผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้, สร้าง "AI Champion" ในแต่ละหน่วยงาน และให้แต่ละบริษัทลูกมีอิสระในการออกแบบ "AI Roadmap"ขณะที่ สัญญา จินดาประเสริฐ Enterprise Digital Director เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) ระบุว่า SCGC: มีโครงการ "Aily" (AI + Everything is AI) เพื่ออบรมพนักงาน 5,000 คนให้เป็น "AI Explorer" คือสามารถใช้ AI แก้ปัญหาในงานของตนเองได้จริง ตัวอย่างที่ชัดเจนคือพนักงานคลังสินค้าวัย 50-60 ปี ใช้ AI ช่วยถอดเทปและสรุปรายงานกะของตนเอง เพื่อส่งต่อให้คนถัดไปได้ง่ายขึ้นส่วน ดร.ณรัณ โพธิ์พัฒนชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย กองพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (OCS) ชี้ว่า ในการนำ AI มาช่วยในงาน ควรมีการระบุให้ชัดเจน เพื่อสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยในส่วนของสำนักงานฯ กฤษฎีกา ได้มีการนำ AI เข้ามาช่วยศึกษา และวิเคราะห์กฎหมายต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อช่วยทั้งในเรื่องของการหาข้อมูล และเปรียบเทียบกฎหมายต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่า AI ยังมีข้อจำกัดและอาจผิดพลาดได้ ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จาก AI จะต้องผ่านการตรวจสอบและตัดสินใจโดยมนุษย์เสมอ โดยเฉพาะในงานที่มีความเสี่ยงสูง