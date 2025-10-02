คุยแล้วได้งาน! ไมโครซอฟท์เปิดโหมดใหม่ Agent Mode ใช้ Word-Excel พิมพ์น้อยมาก-ได้ทีมAIช่วย

ไมโครซอฟท์ (Microsoft) เปลี่ยนเกมการทำงานโปรแกรมออฟฟิศ ไม่ใช่แค่พิมพ์ให้เร็วขึ้น แต่คือลดการพิมพ์น้อยลง ด้วยการเปิดตัว Agent Mode และ Office Agent ฟีเจอร์ AI ที่ออกแบบมาให้การเขียน คำนวณ และนำเสนองาน มอบความรู้สึกเหมือน "ทำงานเป็นทีม" ผู้ใช้จะไม่รู้สึกว่าทำงานคนเดียว แต่จะมีบรรยากาศทำงานกับคู่หู เพราะ AI จะอยู่เคียวข้างพัฒนางานแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยจะอยู่ด้วยจนจบงานแบบไม่ใช่แค่ผู้ช่วยที่ใช้ครั้งเดียวแล้วแยกย้าย
การเปิดตัว Agent Mode ของไมโครซอฟท์ครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการเปิดตัวที่ปฏิวัติให้การทำงานของชุดโปรแกรมออฟฟิศมี "Vibe Working" เนื่องจาก AI จะเป็นคู่หูในการปรับปรุงงานแบบทีละขั้นตอน เพื่อขยายความสามารถของ Copilot โดยจะครอบคลุมทั้ง Word, Excel และ PowerPoint ปัจจุบันพร้อมให้บริการกับผู้ใช้งาน Microsoft 365 Copilot ในเวอร์ชันเว็บ
ข้อมูลระบุว่า Agent Mode สร้างขึ้นจาก GPT-5 ของ OpenAI ซึ่งรับคำสั่งจากผู้ใช้และแปลงเป็นขั้นตอนการทำงานหลายขั้น เช่น ร่างรายงาน จัดรูปแบบเนื้อหา หรือสร้างโมเดลทางการเงิน พร้อมให้ผู้ใช้เข้าแก้ไขได้ในทุกขั้นตอน
สำหรับ Excel โหมดใหม่นี้สามารถสร้างสูตรและกราฟจากคำขอภาษาพูด ขณะที่ Word จะสามารถทำตามคำขอให้เป็นเอกสารที่สวยงามด้วยรูปแบบมาตรฐาน
ในส่วน Office Agent โหมดนี้จะทำงานภายในอินเทอร์เฟซแชทของ Copilot และใช้โมเดล Claude จาก Anthropic ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการสั่งงานด้วยการพูดคุยจนได้ไฟล์สำเร็จ ผู้ใช้สามารถขอให้สร้างเอกสาร Word หรือสไลด์ PowerPoint ได้ผ่านแชท ระบบจะดึงข้อมูลจากเว็บ สร้างตัวอย่าง และพยายามสร้างโครงสร้างที่พร้อมปรับแต่ง แม้จะไม่มีการตรวจสอบแบบวนซ้ำเหมือน Agent Mode แต่ไมโครซอฟท์ระบุว่าสามารถจัดรูปแบบและโครงสร้างที่แข็งแกร่งกว่า Copilot รุ่นก่อนหน้า
ไมโครซอฟท์ชี้ว่าเครื่องมือทั้ง 2 ส่วนล้วนออกแบบมาเพื่อเสริมกัน โดย Agent Mode เหมาะกับผู้ที่ต้องการอยู่ในแอปและควบคุมงานแบบทีละขั้นตอน ขณะที่ Office Agent ให้ประสบการณ์ระดับสูงกว่า ซึ่งเอกสารจะถูกสร้างขึ้นจากการสนทนา ส่วนนี้ไมโครซอฟท์มองว่านี่คือการเปลี่ยนผ่านจากการสั่งงานธรรมดา ไปสู่การร่วมมืออย่างแท้จริง เพื่อให้ AI มอบรู้สึกเหมือนเพื่อนร่วมทีมมากกว่าฟีเจอร์เสริม
ปัจจุบัน ไมโครซอฟท์ยังจำกัดการใช้งาน 2 เอเจนต์ AI นี้ โดย Agent Mode จะเปิดให้ใช้ผ่านโปรแกรม Frontier preview โดยเวอร์ชันเดสก์ท็อปจะตามมาภายหลัง ส่วน Office Agent เริ่มเปิดให้ผู้ใช้ Microsoft 365 Personal และ Family ในสหรัฐฯ ผ่าน Frontier เช่นกัน โดยเริ่มจากภาษาอังกฤษเป็นอันดับแรก
ทั้งหมดนี้ ไมโครซอฟท์ย้ำว่า Agent Mode ทำงาน Excel ที่ซับซ้อนได้แม่นยำกว่า 57% บ่งบอกได้ถึงศักยภาพที่จะเปิดกว้างให้ผู้ใช้ทั่วไปในอนาคต.