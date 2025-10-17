'ไชยชนก' เร่งคลอดกฎหมาย พลิกโฉมอุตสาหกรรมเกม

'ไชยชนก' ประกาศกลางเวที gamescom asia x Thailand Game Show 2025 เร่งผลักดัน พ.ร.บ.ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกม ฉบับแรกของไทย หวังยกระดับผู้พัฒนาสู่สากล ลุยฟังทุกเสียงในอีโคซิสเต็ม กันทุนไหลออกนอก วางรากฐานเติบโตยั่งยืน
เมื่อวันที่ 17 ต.ค.68 นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวในวงเสวนาพิเศษในงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025 ว่า อุตสาหกรรมเกมไม่ใช่แค่อนาคต หากแต่เป็นปัจจุบันที่เติบโตอย่างรวดเร็วและไม่อาจมองข้ามได้ ส่วนตัวคลุกคลีอยู่ในวงการเกมมานานในหลายบทบาท ไม่ว่าจะในฐานะผู้เล่น ผู้จัดอีสปอร์ต และผู้ผลักดันทีมแข่งขันของไทยจนคว้าแชมป์โลก จึงรู้สึกว่าการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ถือเป็นการกลับบ้าน
"กระทรวงดีอียุคนี้จะไม่มองเกมเป็นเรื่องเล็กอีกต่อไป รัฐบาลกำลังเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกม พ.ศ. … ให้เป็นรูปธรรม ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของกรมบัญชีกลาง และจะถูกเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามลำดับต่อไป ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่มีการแยกกฎหมายเกมออกจาก พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เพื่อสร้างโครงสร้างกำกับดูแลที่ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทของอุตสาหกรรมเกมในปัจจุบัน" นายไชยชนก กล่าว
นายไชยชนก กล่าวว่า หลักเกณฑ์ในกฎหมายฉบับนี้จะประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ 1.ระบบการลงทะเบียน ผู้พัฒนา ผู้ให้บริการ และแพลตฟอร์ม 2.การบังคับใช้กฎหมาย อย่างมีประสิทธิภาพแต่ไม่เข้มงวดจนกระทบผู้เล่น และ 3.การสนับสนุน อุตสาหกรรมเกมในเชิงระบบ โดยเฉพาะผู้พัฒนาเกมในประเทศ
"มีความกังวลว่า หากกฎหมายถูกออกแบบเข้มข้นจนเกินไป อาจทำให้ต้นทุนในการพัฒนาเกมหรือการนำเข้าเกมสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งจะไม่ยอมให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด" นายไชยชนก กล่าว
อย่างไรก็ตาม หนึ่งในข้อผิดพลาดดั้งเดิมของการพัฒนาอุตสาหกรรมใดๆ ในประเทศไทย คือการฟังเพียงฝ่ายเดียว ไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชน แต่หากต้องการสร้างรากฐานให้เกมไทยก้าวไกลสู่ระดับสากลอย่างแท้จริง ก็จำเป็นต้องรับฟังทุกเสียงในระบบนิเวศ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการ นักพัฒนา เจ้าของ IP ผู้เล่น หรือแม้แต่ภาคประชาชน
หากสามารถผลักดัน พ.ร.บ.ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกม ด้วยแนวคิดที่เปิดกว้างและรับฟังความคิดเห็นรอบด้าน ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้เม็ดเงินมหาศาลไหลออกนอกประเทศได้ ยิ่งไปกว่านั้น หากสามารถออกแบบกลไกให้เงินเหล่านี้หมุนเวียนอยู่ภายในประเทศ ก็จะเป็นการสร้างทุนสำคัญ สำหรับการต่อยอดสู่อุตสาหกรรมเกมที่มั่นคงและยั่งยืน พร้อมทั้ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกมไทยในระดับโลกได้อย่างเป็นรูปธรรม
แม้ว่าปัจจุบันเกมไทยจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น การจัดแสดงในโซน Thailand Pavilion ที่สามารถสร้างความตื่นเต้นและสร้างการรับรู้ในเวทีระดับภูมิภาคได้ แต่ในความจริงก็ยังถือว่าไม่เพียงพอ เราจำเป็นต้องแยกให้ชัดเจนว่า เกมที่นำเข้าจากต่างประเทศ กับเกมที่พัฒนาโดยคนไทยเป็นคนละเรื่อง และวิธีการสนับสนุนก็ต้องแยกออกจากกันอย่างเป็นระบบ เพราะหากเกมไทยจะไปได้ไกล ไม่ใช่เพียงเพราะมีไอเดียดีเท่านั้น แต่ต้องประกอบด้วยคุณภาพ และความต่อเนื่องในการพัฒนา
"เราไม่ได้ตั้งเป้าแค่ผลลัพธ์ระยะสั้น แต่ตั้งใจวางรากฐานระยะยาวอย่างมั่นคง แม้ว่าผมจะมีเวลาทำงานในรัฐบาลชุดนี้เพียง 4 เดือน แต่ขอยืนยันว่าจะใช้ทุกวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้แน่ใจว่า อุตสาหกรรมเกมสามารถเดินหน้าต่อไปได้ทันทีในรัฐบาลชุดถัดไป ไม่ว่าจะเป็นผมหรือบุคคลอื่นที่จะเข้ามารับตำแหน่ง หากประชาชนเห็นว่าผลลัพธ์ของการทำงานในช่วงเวลาสั้นๆ นี้ตอบโจทย์ และเลือกที่จะให้โอกาส ก็พร้อมกลับมาทำหน้าที่ต่อ แต่หากยังไม่ถึงเป้าหมายที่คาดหวัง ก็ยินดีเปิดทางให้ผู้ที่มีศักยภาพมากกว่ามาสานงานต่อ" นายไชยชนก กล่าว