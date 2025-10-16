'ดีป้า' เปิด Business Area ดันเกมไทยโชว์ศักยภาพสู่สายตาโลก

'ดีป้า' เปิด Business Area ในงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025 ดึงนักลงทุน-พันธมิตรโลก ผนึกพลังดันเกมไทยโตยั่งยืน หวัง พ.ร.บ.เกม เป็นจุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย
เมื่อวันที่ 16 ต.ค.68 ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เป็นประธานเปิดกิจกรรมในส่วนของ Business Area ในงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025 โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Lars Janssen, Chairman of the Executive Board และ Mr.Felix Falk Managing Director, German Games Industry Association ร่วมกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งมีนักลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงบุคลากรในระบบนิเวศอุตสาหกรรมเกม อาทิ พับลิเชอร์ สตูดิโอเกม ผู้จัดงาน ฯลฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ เพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า อุตสาหกรรมเกม เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมดาวรุ่งของเศรษฐกิจดิจิทัลไทย โดยผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยปี 2567 แสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรมเกมมีมูลค่าสูงกว่า 35,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตประมาณ 15-20% ต่อปี ซึ่งอัตราการเติบโตดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรมเกมไทยมีความพร้อมและมีศักยภาพ แต่ในขณะเดียวกันยังต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยก้าวไปสู่ระดับสากล อีกทั้งเสริมสร้างระบบนิเวศของอุตสาหกรรมเกมไทยให้เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันที่ยั่งยืน
"ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การบูรณาการการทำงานระหว่าง ดีป้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรมุ่งสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจ การยกระดับความรู้และทักษะให้กับบุคลากร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของภาคอุตสาหกรรม การเปิดโอกาสทางการตลาด และการก้าวไปสัมผัสประสบการณ์ในระดับสากลผ่านการร่วมงานระดับนานาชาติ เช่น Tokyo Game Show, G-Star และ gamescom เพื่อเปิดโลกทัศน์ เรียนรู้ทิศทางของตลาดโลก และนำประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้
นอกจากนี้ ประเทศไทยอยู่ระหว่างการผลักดันให้เกิด พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกม ที่ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม แต่จะเป็นการกำหนดทิศทางการทำงานที่จะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ดีป้า เชื่อว่า งาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025 เป็นมากกว่างานเกม โดยเป็นพื้นที่ของความร่วมมือที่ทุกภาคส่วนได้มาร่วมเติมเต็มระบบนิเวศของอุตสาหกรรมเกมไทยให้เข้มแข็ง และหวังว่า งาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025 จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกม ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยได้แสดงศักยภาพต่อสายตาชาวโลก และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล" ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าว
สำหรับงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025 เป็นการควบรวมระหว่างงาน gamescom asia (Business Area) งานแสดงสินค้าด้านเกมในรูปแบบ B2B ที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และงาน Thailand Game Show (Entertainment Area) งานแสดงสินค้าด้านเกมในรูปแบบ B2C ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยกิจกรรมใน Business Area มีขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ต.ค.68 บนพื้นที่ 4,500 ตารางเมตรของเพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประกอบด้วย การเจรจาทางธุรกิจและการสร้างเครือข่ายดิจิทัลคอนเทนต์ การออกบูธของเหล่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกมในโซน Country Pavilion ซึ่งรวมไปถึง depa Pavilion และ Thailand Pavilion โดยมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกมไทยร่วมออกบูธ 30 ราย อีกทั้งมีเวทีสัมมนาเพื่อมอบความรู้เชิงธุรกิจ และกิจกรรมส่งเสริมการค้าการลงทุน
ส่วนกิจกรรมใน Entertainment Area จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม บนพื้นที่ 17,000 ตารางเมตรของเอ็กซ์ฮิบิชันฮอลล์ ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับการแสดงผลงานเกมจากผู้พัฒนาประเทศต่างๆ รวมถึงผู้พัฒนาเกมไทยใน Thailand Pavilion ที่มาพร้อมแนวคิด THAILAND PLAYVILION รวมถึงกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ อาทิ การแข่งขันเกมและอีสปอร์ต การประกวดแต่งกายคอสเพลย์ เวทีสัมมนาให้ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่ ฯลฯ
ทั้งนี้ ในวันที่ 17 ต.ค.68 งาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025 จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดย ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จากนั้นช่วงบ่าย ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Level Up Thailand: จากหน้าจอสู่ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยพลังสร้างสรรค์ของอุตสาหกรรมเกม โดย นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงดีอี) และ ภารกิจการส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทย โดย นายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดีอี
สำหรับงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025 จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 19 ต.ค.68 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสามารถติดตามข่าวสารของงานได้ที่เพจเฟซบุ๊ก depa Thailand