'ดีป้า' เสิร์ฟ 'ไชยชนก' ดัน พ.ร.บ.เกม ฉบับแรกอาเซียน คุมพนันแฝง-ปกป้องผู้เล่นเตรียมเปิดเวที Gamescom Asia เดือน ต.ค.68 โชว์ศักยภาพไทยผู้นำอุตสาหกรรม ดึงความเชื่อมั่นนักลงทุนทั่วโลก
ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า เปิดเผยว่า นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ให้ความสำคัญกับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกม พ.ศ. ... อย่างมาก โดยร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านกระบวนการจัดทำต่อเนื่องมากว่า 1 ปีเต็ม และขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยคาดว่า จะสามารถเข้าสู่การพิจารณาของสภาได้ทันทีเมื่อ ครม. เห็นชอบ และจะส่งต่อให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบถ้อยคำ ก่อนประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้จะเป็นกฎหมายกลางที่ใช้ควบคุมการขึ้นทะเบียนเกมทุกประเภท โดยเฉพาะเกมที่มีลักษณะแฝงการพนัน เช่น เกมสุ่มแต้ม เกมแจกโชค หรือเกมที่มีระบบสะสมแต้มแลกรางวัล ซึ่งที่ผ่านมา หน่วยงานรัฐยังไม่สามารถบล็อกหรือตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่มีกรอบกฎหมายที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม หากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ตำรวจไซเบอร์จะสามารถบล็อกเกมที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนได้ทันที และตรวจสอบได้ว่าเกมใดมีมาตรฐานที่ยอมรับได้ในระดับสากล หรือเกมใดเสี่ยงต่อการหลอกลวงประชาชน
ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ไม่ใช่เครื่องมือกีดกันทางการค้า แต่เป็นกลไกในการจัดระเบียบตลาดเกมให้มีความเป็นธรรม และเปิดทางให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการขึ้นทะเบียน คณะกรรมการกำกับตรวจสอบ ซึ่งนำโดยตำรวจไซเบอร์และตำรวจภูธร และคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกม โดยแต่ละชุดจะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนและตอบโจทย์ทั้งในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ และการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ยังถูกมองว่าเป็นกุญแจสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยให้สามารถแข่งขันในระดับโลก โดยเฉพาะในด้านการสร้างมาตรฐานที่เทียบเท่าสากล เปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาเกมไทยสามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างมั่นใจ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในรูปแบบที่เป็นระบบและชัดเจน โดยหากประกาศใช้ได้ตามเป้าหมาย ประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีกฎหมายควบคุมอุตสาหกรรมเกมโดยตรง และนับเป็นประเทศที่ 4 ของเอเชีย ต่อจากจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ที่มีกฎหมายลักษณะนี้
ประเทศไทยยังเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gamescom Asia เป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย โดยปกติงานนี้จะจัดขึ้นที่สิงคโปร์ แต่ปีนี้มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 16 ต.ค.68 ด้วยความร่วมมือของดีป้าและพันธมิตร ซึ่งถือเป็นเวทีระดับโลกของธุรกิจเกม และเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงจุดยืนของประเทศไทยในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมเกมในเอเชีย ดังนั้น หาก พ.ร.บ. ฉบับนี้สามารถประกาศใช้ได้ทันก่อนวันจัดงาน ก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั่วโลก และยกระดับภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมเกมไทยในเวทีสากลได้อย่างเด่นชัด
"ดีป้า ยังเปิดรับฟังข้อเสนอเพิ่มเติมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการ ซึ่งควรมีตัวแทนจากภาคเอกชนเข้าร่วมด้วย หากมีข้อเสนอจากสมาคมเกมหรือผู้ประกอบการที่สามารถเติมเต็มเนื้อหาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก็พร้อมนำมาพิจารณาอย่างเปิดกว้างและไม่มีอคติ ทั้งนี้ หากสามารถดำเนินการได้ภายในกรอบเวลา 4 เดือน ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดระเบียบเกมออนไลน์ ลดช่องโหว่ทางกฎหมาย และเพิ่มศักยภาพให้ภาครัฐสามารถปกป้องประชาชนจากเกมหลอกลวงและการพนันแฝงได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ" ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าว