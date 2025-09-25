วังจันทร์วัลเลย์ คว้าอันดับ 1 เมืองอัจฉริยะไทย ดีป้าเผยรายงานดัชนี 2567-อุโมงค์ ลำพูน-ปทุมธานี นำเขตส่งเสริมฯ ความพร้อมสูงสุด

ดีป้าเผยรายงานดัชนีเมืองอัจฉริยะปี 2567 ชู “วังจันทร์วัลเลย์” ระยอง ครองแชมป์เมืองอัจฉริยะไทย ด้าน “อุโมงค์” ลำพูน และ “ปทุมธานี” คว้าอันดับสูงสุดด้านความพร้อมก้าวสู่เมืองอัจฉริยะในอนาคต
ดีป้าเผยรายงานดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันเมืองอัจฉริยะประเทศไทย และดัชนีประเมินความพร้อมเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2567 ระบุ
เมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง ได้รับคะแนนชี้วัดความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดในการจัดอันดับเมืองอัจฉริยะที่ 84.85% ขณะที่อุโมงค์เมืองอัจฉริยะ จังหวัดลำพูน และปทุมธานีเมืองอัจฉริยะ จังหวัดปทุมธานี คือเขตส่งเสริมฯ ที่มีความพร้อมสูงสุดในการก้าวไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะในอนาคต
ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า เปิดเผยว่า ดีป้า โดย สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย มีภารกิจในการจัดทำแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ และขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ อีกทั้งจัดทำดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (Thailand Smart City Competitiveness Index (TSCCI)) และดัชนีประเมินความพร้อมเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Promotional Zone Readiness Index (SCPRI)) เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำเร็จ จุดเด่น-จุดด้อยของเมืองอัจฉริยะ เพื่อนำเสนอให้กับผู้บริหารเมืองและประชาชนทั่วไป สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และก่อให้เกิดการแข่งขันในเชิงบวกระหว่างเมืองอัจฉริยะ
ผศ.ดร.ณัฐพลกล่าวต่อว่า สำหรับการรายงานดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2567 (Thailand Smart City Competitiveness Index (TSCCI) 2024) จาก 22 เมือง 36 จังหวัด และดัชนีประเมินความพร้อมเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2567 (Smart City Promotional Zone Readiness Index (SCPRI) 2024) จาก 74 เมือง พิจารณาจาก 5 องค์ประกอบของแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ได้แก่ การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และลักษณะของเมืองอัจฉริยะ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางกายภาพและดิจิทัล การพัฒนาระบบข้อมูลและความปลอดภัย การบริการระบบเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน และการระบุแนวทางการลงทุนและการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดทำดัชนีในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย การจัดอันดับความสามารถของเมืองอัจฉริยะ และการประเมินความพร้อมของเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ โดยเปิดโอกาสให้เมืองนำเสนอแผนการจัดทำเมืองอัจฉริยะและวิธีการทำงานที่ดีขึ้น เพื่อสร้างความสำเร็จและเสริมสร้างชื่อเสียงในระดับท้องถิ่นและระดับสากล อีกทั้งเสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเข้มแข็งให้กับเมืองในระยะยาว
สำหรับเมืองอัจฉริยะที่ได้รับคะแนนชี้วัดความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุด 3 อันดับแรก ประกอบด้วย เมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง ได้รับคะแนน 84.85% สามย่านสมาร์ทซิตี้ กรุงเทพมหานคร ได้รับคะแนน 78.22% และฉะเชิงเทรา เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับคะแนน 77.45% ขณะที่เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะที่มีความพร้อมสูงที่สุดในการก้าวไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะคือ อุโมงค์เมืองอัจฉริยะ เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน ได้รับคะแนน 71.44% และ ปทุมธานีเมืองอัจฉริยะ จังหวัดปทุมธานี ได้รับคะแนน 70.20% โดยผลการจัดอันดับเมืองอัจฉริยะและเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะขึ้นอยู่กับข้อมูลการประเมินตนเองและการรายงานผลที่ได้รับจากผู้พัฒนาเมือง
“รายงานดังกล่าวยังเป็นการสร้างระบบวัดและประเมินผลเพื่อให้สามารถติดตามและปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้เมืองพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสม สนับสนุนการเชื่อมโยงและความร่วมมือข้ามส่วนระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองให้ดีขึ้น ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทยถือเป็นกลไกสำคัญในพัฒนา Mega Program พลิกโฉมประเทศไทย โดยเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเขตเมืองอัจฉริยะให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญกับ City Data Platform โดยนำข้อมูลที่ถูกจัดเก็บมาบริหารจัดการเมือง แก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด ขับเคลื่อนเมืองในทุกมิติผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ และสร้างเมืองที่มีความทันสมัยและยั่งยืน อีกทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศต่อไป” ผู้อำนวยการใหญ่ดีป้ากล่าว
ทั้งนี้ ดีป้ามุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันเมืองอัจฉริยะประเทศไทย และดัชนีประเมินความพร้อมเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.smartcitythailand.or.th หรือ https://www.depa.or.th/th/smart-city-plan/Smart-City-Index