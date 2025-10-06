เผื่ออยากลองก่อนซื้อ ‘Sony’ เปิดบริการเช่ากล้อง เริ่มต้นวันละ 500 บาท

โซนี่ ไทย เปิดตัว “Sony Rental Service” บริการให้เช่าอุปกรณ์กล้อง เลนส์ และอุปกรณ์เสริมจากโซนี่อย่างเป็นทางการ เปิดโอกาสครีเอเตอร์รุ่นใหม่ ผู้ใช้งานทั่วไป ไปจนถึงผู้ที่กำลังพิจารณาอัปเกรดอุปกรณ์ถ่ายภาพ ได้ทดลองใช้งาน เช่ากล้องเริ่มต้นวันละ 500 บาท เลนส์ เริ่มต้น 250 บาท
นายธเนศ จารุธรรมาวงศ์ ผู้จัดการแผนกการตลาดผลิตภัณฑ์กล้องดิจิทัลอิมเมจิ้ง บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด กล่าวว่า โซนี่เชื่อมาโดยตลอดว่า ‘อุปกรณ์ที่ดี’ คือหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการสร้างสรรค์คอนเทนต์ เราจึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและทดลองใช้งาน เพื่อผลักดันให้ผู้คนก้าวสู่เส้นทางของการเป็นครีเอเตอร์อย่างแท้จริง
ด้วยเหตุนี้ โซนี่ไทย จึงเปิดตัวบริการ Sony Rental Service เพื่อตอบโจทย์ทั้งครีเอเตอร์รุ่นใหม่ ผู้ที่กำลังมองหาอุปกรณ์ที่เหมาะกับสไตล์ของตนเอง ไปจนถึงผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการเก็บภาพช่วงเวลาพิเศษในชีวิต ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีระดับเรือธงของโซนี่ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
การเช่าจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม ทั้งสำหรับการทดลองใช้งานจริงในสถานการณ์จริง หรือการใช้งานเฉพาะโอกาส เช่น การเช่าเลนส์เฉพาะทาง หรือไมโครโฟนคุณภาพสูงที่ไม่ได้ใช้งานบ่อย โซนี่เชื่อมั่นว่าบริการนี้จะช่วยให้ผู้ที่มีความฝันสามารถเริ่มต้นเส้นทางสายครีเอเตอร์ได้ง่ายขึ้น พร้อมต่อยอดแนวคิดการสร้างสรรค์คอนเทนต์ด้วยเครื่องมือคุณภาพระดับโลก ในรูปแบบที่สะดวก คล่องตัว และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล
บริการ Sony Rental Service มีรายการอุปกรณ์ให้เลือกใช้อย่างครอบคลุม ทั้งกล้องและเลนส์ระดับเรือธง อาทิ Alpha 1 II, Alpha 9 III, Alpha 7C II, Alpha 7 IV รวมถึงเลนส์ยอดนิยมอย่าง FE 24-70 มม. F2.8 GM II, FE 70-200 มม. F2.8 GM II, FE 16-35 มม. F2.8 GM II และเลนส์รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง FE 50-150 มม. F2 GM
สำหรับผู้ที่ต้องการความละเอียดสูง ยังสามารถทดลองใช้งานกล้อง Alpha 7R V และ Alpha 7CR ได้เช่นกัน ขณะเดียวกัน สำหรับครีเอเตอร์มือใหม่ที่คุ้นชินกับการใช้สมาร์ทโฟน แต่ต้องการยกระดับคอนเทนต์ให้มีคุณภาพดีขึ้น ก็สามารถทดลองใช้งานกล้องซีรีส์ ZV ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย และหากผู้ใช้มีอุปกรณ์พื้นฐานอยู่แล้วแต่ต้องการเสริมศักยภาพในการถ่ายทำ ยังสามารถเลือกเช่าไมโครโฟนและแฟลชเพิ่มเติมได้ตามต้องการ
ค่าบริการเช่าเริ่มต้นเพียง 500 บาทต่อวันสำหรับหมวดกล้อง, 250 บาทต่อวันสำหรับหมวดเลนส์ และ 100 บาทต่อวันสำหรับอุปกรณ์เสริม ผู้ใช้งานสามารถจองอุปกรณ์ล่วงหน้าได้ผ่าน LINE Official Account: @SonyStore.Paragon และเข้ารับสินค้า รวมถึงชำระค่าบริการได้ที่ Sony Store สาขา Siam Paragon โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่เปิดให้เช่าผ่านทางเว็บไซต์ www.sony.co.th/microsite/camera-rental-service