xs
xsm
sm
md
lg

โค้งสุดท้าย ‘เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT ปี 2’ ลุ้นโชคสุดฟิน ยิ่งใหญ่กว่าที่เคย หมดเขต 15 ตุลาคมนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เร่งเครื่องลุยโค้งสุดท้ายแคมเปญ ‘เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT ปี 2’ อย่างต่อเนื่อง จับมือพันธมิตรชั้นนำมอบสิทธิพิเศษแก่ผู้บริโภคและร้านอาหาร Thai SELECT ทั่วประเทศ พร้อมเชิญชวนร่วมกิจกรรม ‘กินดีมีเฮง’ ลิ้มรสความอร่อยจากร้าน Thai SELECT ลุ้นรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท อีกทั้งเอาใจสายครีเอเตอร์ กับการประกวดคลิปวิดีโอสั้น ‘อาหารไทย ต้อง Thai SELECT’ ชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศ มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท หมดเขตร่วมกิจกรรม 15 ตุลาคม 2568

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้ายกระดับมาตรฐานและสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ธุรกิจร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดภายใต้แคมเปญ ‘เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT ปี 2’ ด้วยการมอบสิทธิพิเศษมากมายจากพันธมิตร ทั้งคูปองส่วนลดค่าอาหาร/โค้ดพิเศษในแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี LINE MAN และ Grab สิทธิประโยชน์เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) ในร้าน Thai SELECT และ Makro มอบโปรโมชันลดต้นทุนค่าใช้จ่ายร้าน Thai SELECT

นอกจากนี้ ยังมอบโชคใหญ่สำหรับสายกิน สายเที่ยว ที่มารับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์
Thai SELECT ทั่วประเทศ กับกิจกรรม ‘กินดีมีเฮง’ ลิ้มรสความอร่อยพร้อมลุ้นโชคสุดฟินคูณสาม รวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท ได้แก่ ฟินที่ 1 ลุ้นทองคำหนัก 1 บาท ซึ่งเป็นรุ่นพิเศษ Thai SELECT Limited Edition ฟินที่ 2 ทริปท่องเที่ยวสุดเอ็กซ์คลูซีฟตามรอยร้าน Thai SELECT และ ฟินที่ 3 Thai SELECT Cash Back รับสิทธิ์ลุ้น Cash Back รวมมูลค่ากว่า 140,000 บาท เพียงรับประทานอาหารที่ร้าน Thai SELECT ครบ 500 บาทขึ้นไป และส่งภาพใบเสร็จ พร้อมกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ LINE Official Account: @thaiselect โดยใบเสร็จ 1 ใบ ลุ้นโชคได้ 1 สิทธิ์ สามารถส่งใบเสร็จร่วมกิจกรรมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2568

และอีกหนึ่งกิจกรรม เอาใจสายครีเอเตอร์กับ “กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้น” ภายใต้สโลแกน ‘อาหารไทย
ต้อง Thai SELECT’ ชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศ มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท โดยแบ่งรางวัลการประกวดแบ่งออกเป็น
2 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภท Professional ทีมละไม่เกิน 3 คน จำนวน 3 รางวัล โดยมีรางวัลชนะเลิศมูลค่า 100,000 บาท รางวัลที่ 2 มูลค่า 40,000 บาท และรางวัลที่ 3 มูลค่า 25,000 บาท และ 2) ประเภทประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทีมละไม่เกิน 3 คน จำนวน 13 รางวัล รางวัลชนะเลิศมูลค่า 60,000 บาท รางวัลที่ 2 มูลค่า 25,000 บาท รางวัลที่ 3 มูลค่า 15,000 บาท และรางวัลชมเชย 10 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาท นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษสำหรับคลิปที่มียอดวิวสูงสุดจากทุกแพลตฟอร์มมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจำนวน 1 รางวัล ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานผ่านทาง https://thaiselect.my.canva.site/ ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2568 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Thai SELECT Thailand และ LINE Official Account: @thaiselect





โค้งสุดท้าย ‘เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT ปี 2’ ลุ้นโชคสุดฟิน ยิ่งใหญ่กว่าที่เคย หมดเขต 15 ตุลาคมนี้
โค้งสุดท้าย ‘เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT ปี 2’ ลุ้นโชคสุดฟิน ยิ่งใหญ่กว่าที่เคย หมดเขต 15 ตุลาคมนี้
โค้งสุดท้าย ‘เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT ปี 2’ ลุ้นโชคสุดฟิน ยิ่งใหญ่กว่าที่เคย หมดเขต 15 ตุลาคมนี้
กำลังโหลดความคิดเห็น