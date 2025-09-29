โค้งสุดท้าย ‘เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT ปี 2’ ลุ้นโชคสุดฟิน ยิ่งใหญ่กว่าที่เคย หมดเขต 15 ตุลาคมนี้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เร่งเครื่องลุยโค้งสุดท้ายแคมเปญ ‘เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT ปี 2’ อย่างต่อเนื่อง จับมือพันธมิตรชั้นนำมอบสิทธิพิเศษแก่ผู้บริโภคและร้านอาหาร Thai SELECT ทั่วประเทศ พร้อมเชิญชวนร่วมกิจกรรม ‘กินดีมีเฮง’ ลิ้มรสความอร่อยจากร้าน Thai SELECT ลุ้นรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท อีกทั้งเอาใจสายครีเอเตอร์ กับการประกวดคลิปวิดีโอสั้น ‘อาหารไทย ต้อง Thai SELECT’ ชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศ มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท หมดเขตร่วมกิจกรรม 15 ตุลาคม 2568
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้ายกระดับมาตรฐานและสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ธุรกิจร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดภายใต้แคมเปญ ‘เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT ปี 2’ ด้วยการมอบสิทธิพิเศษมากมายจากพันธมิตร ทั้งคูปองส่วนลดค่าอาหาร/โค้ดพิเศษในแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี LINE MAN และ Grab สิทธิประโยชน์เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) ในร้าน Thai SELECT และ Makro มอบโปรโมชันลดต้นทุนค่าใช้จ่ายร้าน Thai SELECT
นอกจากนี้ ยังมอบโชคใหญ่สำหรับสายกิน สายเที่ยว ที่มารับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์
Thai SELECT ทั่วประเทศ กับกิจกรรม ‘กินดีมีเฮง’ ลิ้มรสความอร่อยพร้อมลุ้นโชคสุดฟินคูณสาม รวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท ได้แก่ ฟินที่ 1 ลุ้นทองคำหนัก 1 บาท ซึ่งเป็นรุ่นพิเศษ Thai SELECT Limited Edition ฟินที่ 2 ทริปท่องเที่ยวสุดเอ็กซ์คลูซีฟตามรอยร้าน Thai SELECT และ ฟินที่ 3 Thai SELECT Cash Back รับสิทธิ์ลุ้น Cash Back รวมมูลค่ากว่า 140,000 บาท เพียงรับประทานอาหารที่ร้าน Thai SELECT ครบ 500 บาทขึ้นไป และส่งภาพใบเสร็จ พร้อมกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ LINE Official Account: @thaiselect โดยใบเสร็จ 1 ใบ ลุ้นโชคได้ 1 สิทธิ์ สามารถส่งใบเสร็จร่วมกิจกรรมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2568
และอีกหนึ่งกิจกรรม เอาใจสายครีเอเตอร์กับ “กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้น” ภายใต้สโลแกน ‘อาหารไทย
ต้อง Thai SELECT’ ชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศ มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท โดยแบ่งรางวัลการประกวดแบ่งออกเป็น
2 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภท Professional ทีมละไม่เกิน 3 คน จำนวน 3 รางวัล โดยมีรางวัลชนะเลิศมูลค่า 100,000 บาท รางวัลที่ 2 มูลค่า 40,000 บาท และรางวัลที่ 3 มูลค่า 25,000 บาท และ 2) ประเภทประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทีมละไม่เกิน 3 คน จำนวน 13 รางวัล รางวัลชนะเลิศมูลค่า 60,000 บาท รางวัลที่ 2 มูลค่า 25,000 บาท รางวัลที่ 3 มูลค่า 15,000 บาท และรางวัลชมเชย 10 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาท นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษสำหรับคลิปที่มียอดวิวสูงสุดจากทุกแพลตฟอร์มมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจำนวน 1 รางวัล ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานผ่านทาง https://thaiselect.my.canva.site/ ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2568 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Thai SELECT Thailand และ LINE Official Account: @thaiselect