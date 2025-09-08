asap car rental ส่งมอบ EV ให้กรุงไทยตามแผน เดินหน้าสู่ Net Zero Carbon

บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ asap car rental ผู้ให้บริการธุรกิจรถเช่าครบวงจรชั้นนำของไทย ในฐานะผู้ชนะการประกวดราคา EV Fleet ได้ส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า Deepal จากค่าย CHANGAN ให้แก่ธนาคารกรุงไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน "Net Zero Pathway" ที่มุ่งปรับเปลี่ยนยานพาหนะภายในธนาคารกรุงไทยจากประเภทรถยนต์เชื้อเพลิงฟอสซิล มาเป็นรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อช่วยลดมลพิษและผลกระทบเชิงต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) จำนวน 5 เป้าหมาย ประกอบด้วย ข้อที่ 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ในการลดมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ ข้อที่ 7 พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้ โดยช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันและก๊าชธรรมชาติ ข้อที่ 9 ส่งเสริมอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐาน และนวัตกรรมที่ยั่งยืน ข้อที่ 11 ช่วยลดมลพิษในเมือง ทำให้เมืองน่าอยู่และยั่งยืน และข้อที่ 13 ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สะท้อนถึงพันธกิจของธนาคารกรุงไทยในการก้าวเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ "กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน"
ด้านคุณทรงวิทย์ ฐิติปุญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทให้บริการด้านยานยนต์ครบวงจรครอบคลุมถึงการให้เช่ารถยนต์ไฟฟ้า และนำเสนอบริการทั้งในรูปแบบองค์กร (B2B) และลูกค้าทั่วไป (B2C) ปัจจุบันทั่วโลกต่างมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero Carbon เพื่อการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change mitigation) ธุรกิจรถเช่าถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้องค์กรสามารถเปลี่ยนผ่านสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างราบรื่น ดังนั้น asap car rental ในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจรถเช่า เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมสู่ยุคพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนเราพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำรวมถึงจัดหารถยนต์ไฟฟ้าและโซลูชั่นช่วยบริหารจัดการธุรกิจแบบมืออาชีพและครบวงจร ตามความต้องการหรือแผนงานขององค์กรในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างได้มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าที่สุด เพื่อให้ทุกองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนอย่างที่ตั้งเป้าเอาไว้
อย่างไรก็ตาม asap car rental เป็นมากกว่าแค่บริษัทรถเช่า แต่คือ Mobilty Soluion ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการเดินทางและการใช้ชีวิต ไม่เพียงแค่จัดหารถยนต์ แต่ยังรวมถึงการเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านการเดินทางที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจขององค์กรชั้นนำในประเทศไทยให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดบริการเช่ารถได้ที่ เว็บไซต์ https://www.asapcarrent.com หรือ โทร.02-091-8000