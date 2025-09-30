LINE Offcial Account ล่มยาว ยังไร้การชดเชย

ไลน์ ประเทศไทย แจ้งข้อมูลการขัดข้องของระบบ LINE Official Account (LINE OA) ตั้งแต่ช่วง 14.00 น. (วันที่ 30 กันยายน 68) พร้อมขออภัย พร้อมแนะนำให้ใช้งานผ่าน LINE MyShop แทน
ข้อมูลจาก LINE ระบุว่า ระบบจัดการบัญชี LINE Official Account เกิดความขัดข้องจากการใช้งานเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ใช้งานบางท่านไม่สามารถเข้าใช้งาน หรือเกิดความล่าช้าในการใช้งานได้
ขณะนี้ทีมงานของ LINE กำลังดำเนินการตรวจสอบพร้อมเร่งแก้ไขอย่างเร็วที่สุด โดยจะชี้แจงความคืบหน้าเพิ่มเติมให้ทราบโดยเร็ว
ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง
ทั้งนี้ ผู้ใช้งาน LINE OA ที่ใช้เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารกับลูกค้าจำนวนมากได้รับผลกระทบ และเรียกร้องมาตรการชดเชยจากทาง LINE ประเทศไทย