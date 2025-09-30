ใส่ ‘แหวนวัดสุขภาพ’ ต้องระวัง แบตฯ บวมถอดไม่ได้

เกิดเหตุการณ์น่าตกใจกับผู้ใช้งาน แหวนอัจฉริยะ Galaxy Ring เมื่อ Youtuber สายเทคโนโลยี แดเนียล (@ZONEofTECH) โพสต์ภาพและเล่าประสบการณ์ระทึกผ่านแพลตฟอร์ม X หลังจากสมาร์ทริงที่สวมใส่อยู่เกิดอาการแบตเตอรี่บวมขึ้นมาจนติดคาดนิ้ว และไม่สามารถถอดออกได้
Ahhh…this is…not good.
My Samsung Galaxy Ring’s battery started swelling. While it’s on my finger 😬. And while I’m about to board a flight 😬
Now I cannot take it off and this thing hurts.
Any quick suggestions @SamsungUK @SamsungMobileUS? pic.twitter.com/LOO1kSlQUw— Daniel (@ZONEofTECH) September 29, 2025
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่กำลังจะขึ้นเครื่องบิน แดเนียล ระบุว่า แหวนเริ่มบีบรัดนิ้วจนรู้สึกเจ็บปวด และเมื่อเขาพยายามถอดออกด้วยสบู่และครีมทามือที่สนามบิน กลับยิ่งทำให้อาการแย่ลงและแบตเตอรี่ดูเหมือนจะขยายตัวมากขึ้นไปอีก
จากเหตุการณ์นี้ ทำให้เขาถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องและต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนเพื่อให้แพทย์ช่วยเหลือ ในที่สุดทีมแพทย์สามารถถอดแหวนดังกล่าวออกได้สำเร็จโดยการใช้น้ำแข็งประคบเพื่อลดอาการบวมของนิ้ว ร่วมกับสารหล่อลื่นทางการแพทย์
ภาพถ่ายหลังจากการถอดแสดงให้เห็นตัวแหวนที่บิดเบี้ยวและชิ้นส่วนภายในเสียหายอย่างชัดเจน ซึ่งแดเนียล ระบุชัดว่า "คงจะไม่กลับไปใส่สมาร์ทริงอีกแล้ว"
สำหรับสาเหตุของปัญหา แดเนียลไ ด้ตั้งข้อสันนิษฐานไว้หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความร้อนจัดขณะที่อยู่ในฮาวาย, การสัมผัสน้ำทะเล, การเปลี่ยนแปลงความกดอากาศบนเครื่องบินหลายเที่ยว หรืออาจเป็นเพราะตัวแบตเตอรี่มีปัญหาอยู่ก่อนแล้ว
Update:
- I was denied boarding due to this (been travelling for ~47h straight so this is really nice 🙃). Need to pay for a hotel for the night now and get back home tomorrow👌
- was sent to the hospital, as an emergency
- ring got removed
You can see the battery all… https://t.co/SRPfYI92Zg pic.twitter.com/ob8uUp5BeW— Daniel (@ZONEofTECH) September 29, 2025
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลชี้ให้เห็นว่า "การสัมผัสน้ำทะเล อาจเป็นสาเหตุที่มีความเป็นไปได้สูงสุด เนื่องจากมาตรฐานการกันน้ำระดับ 10ATM และ IP68 ของ Galaxy Ring นั้น ออกแบบมาเพื่อป้องกันน้ำจืด แต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงการกัดกร่อนจากน้ำทะเล
ก่อนเกิดเหตุ แดเนียลยังตั้งข้อสังเกตว่า Galaxy Ring ของเขามีปัญหาแบตเตอรี่ใช้งานได้สั้นกว่าปกติอยู่แล้ว โดยใช้งานได้เพียง 1.5 วัน จากที่เคยใช้ได้นานถึง 7 วันในช่วงแรก และในขณะที่เกิดเหตุบวม แบตเตอรี่ของแหวนก็ได้หมดลงพอดี
ทางด้าน Samsung UK ได้เข้ามาตอบกลับโพสต์ของแดเนียลเพื่อแสดงความเสียใจและขอให้เขาส่งข้อความส่วนตัวเพื่อดำเนินการต่อ แต่จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากซัมซุงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นประเด็นด้านความปลอดภัยที่น่ากังวลสำหรับผลิตภัณฑ์สมาร์ทริงรุ่นแรกของค่าย ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2024