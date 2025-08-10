ลองขับครั้งแรก BYD SEAL 5 DM-i SUPER HYBRID ซีดานไฮบริด ขับนุ่ม ประหยัดจริง

BYD (ประเทศไทย) ร่วมกับ เรเว่ ออโตโมทีฟ ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขาย BYD และ DENZA ในไทย จัดทริปทดสอบขับ BYD SEAL 5 DM-i SUPER HYBRID ให้สื่อมวลชนไทยสัมผัสเป็นครั้งแรก
การทดสอบเริ่มต้นจาก BYD Academy ฝ่าการจราจรกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสมุทรสาคร รวมระยะทางกว่า 230 กิโลเมตร เพื่อพิสูจน์สมรรถนะ ความสะดวกสบาย และความประหยัดของระบบ DM-i SUPER HYBRID ซึ่งเน้นใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักในทุกช่วงความเร็ว เสริมด้วยเครื่องยนต์เบนซิน Xiaoyun 1.5 ลิตร Atkinson Cycle ที่ออกแบบมาสำหรับปลั๊กอินไฮบริดโดยเฉพาะ
สมรรถนะการขับขี่
การตอบสนองของคันเร่งทันใจ อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ใน 7.5 วินาที ด้วยกำลังมอเตอร์สูงสุด 145 กิโลวัตต์ แรงบิด 300 นิวตันเมตร ผสานกำลังจากเครื่องยนต์ 72 กิโลวัตต์ พร้อมแบตเตอรี่ BYD Blade Battery ขนาด 18.3 kWh ที่ปลอดภัยและทนทาน ขับด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลถึง 120 กม. (NEDC) และวิ่งรวมได้เกิน 1,000 กม. ต่อการชาร์จ-เติมน้ำมันหนึ่งครั้ง อัตราสิ้นเปลืองทำได้ 3.8 ลิตร/100 กม. หรือราว 26.3 กม./ลิตร แม้แบตเตอรี่ใกล้หมด
ดีไซน์และมิติรถ
ภายนอกมาในคอนเซปต์ Ocean Aesthetics เส้นสายพลิ้วไหว กระจังหน้า DOT MATRIX ไร้กรอบ ไฟหน้า Full LED STARLIGHT และไฟท้าย DOT MATRIX แบบ Lightbar มิติตัวถังยาว 4,780 มม. กว้าง 1,837 มม. สูง 1,495 มม. ระยะฐานล้อ 2,718 มม. ล้ออัลลอย 17 นิ้ว พร้อมไฟเลี้ยว Sequential
ห้องโดยสารและฟีเจอร์
ภายในกว้างขวาง พื้นที่เก็บสัมภาระ 450 ลิตร พับเบาะหลัง 60/40 ได้ เบาะคู่หน้าไฟฟ้า (ฝั่งคนขับ 6 ทิศทาง ผู้โดยสาร 4 ทิศทาง) เบาะหลังมีพนักพิงศีรษะปรับได้ 3 ตำแหน่ง พร้อมที่วางแขนและช่องวางแก้ว ระบบ BYD Intelligent Cockpit มาพร้อมจอเรือนไมล์ 8.8 นิ้ว และจอกลางหมุนได้ 12.8 นิ้ว ลำโพง 8 ตำแหน่ง ชาร์จไร้สาย USB-A/C ครบ ระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมกรอง PM2.5 และช่องแอร์หลัง รองรับคำสั่งเสียงไทย-อังกฤษ และอัปเดตซอฟต์แวร์ OTA
ระบบความปลอดภัย ติดตั้ง Intelligent Driving Technology ครบครัน เช่น
-ACC (Adaptive Cruise Control)
-AEB (Automatic Emergency Braking)
-BSD (Blind Spot Detection)
-LDP (Lane Departure Prevention)
กล้อง 360 องศา พร้อมเซนเซอร์รอบคัน เสริมโครงสร้าง Roll Cage Body และถุงลมนิรภัย 6 จุด
ราคาและการรับประกัน
เปิดตัวรุ่น Premium ราคาโปรโมชั่น Early Bird 699,900 บาท (จากราคาเต็ม 769,900 บาท) ถึง 30 ก.ย. 2025 ส่วนรุ่น Standard จะประกาศราคาในภายหลัง
การรับประกันและบริการหลังการขาย Rever Care ครอบคลุมตัวรถ 6 ปี/150,000 กม., แบตเตอรี่แรงดันสูง 8 ปี/160,000 กม., และแบตเตอรี่ Cell Battery 10 ปี พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. 8 ปี และสิทธิพิเศษอื่น ๆ เช่น ประกันชั้น 1 ฟรี 1 ปี
สรุปการทดสอบ
BYD SEAL 5 DM-i SUPER HYBRID ให้ความรู้สึกขับขี่ที่มั่นคง นุ่มนวล และเงียบแบบรถไฟฟ้า เสริมกำลังจากเครื่องยนต์เมื่อจำเป็น อัตราประหยัดทำได้จริง ฟังก์ชันและพื้นที่ใช้งานครบ เหมาะทั้งการเดินทางในเมืองและออกต่างจังหวัด ถือเป็นซีดานไฮบริดที่พร้อมสร้างแรงกดดันให้คู่แข่งในตลาดไทย