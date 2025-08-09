บีวายดีเปิดตัว SEAL 5 DM-i ราคาพิเศษ 699,900 บาท ถึง 30 ก.ย. 68 เท่านั้น

บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายรถยนต์พลังงานใหม่ BYD และ DENZA ในประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว BYD SEAL 5 DM-i SUPER HYBRID อย่างเป็นทางการ นับเป็นรถยนต์ซีดานขนาดกลางรุ่นแรกของไทยที่ขับเคลื่อนด้วยขุมพลังปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และเป็นครั้งแรกของโลกที่ผลิตรถรุ่นนี้ในรูปแบบพวงมาลัยขวา ณ โรงงานบีวายดี ออโต้ ประเทศไทย จังหวัดระยอง โดยรุ่น Premium เปิดตัวด้วยราคาพิเศษ Early Bird 699,900 บาท จากราคาเต็ม 769,900 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2568 พร้อมส่งมอบทันที
BYD SEAL 5 DM-i SUPER HYBRID มาพร้อมเทคโนโลยี DM-i SUPER HYBRID (Dual Mode-intelligent) ซึ่งเน้นการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก ผสานมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงเข้ากับเครื่องยนต์ Xiao Yun ขนาด 1.5 ลิตร 4 สูบ ให้กำลังรวมสูงสุด 160 กิโลวัตต์ และแรงบิดสูงสุด 300 นิวตันเมตร อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ใน 7.5 วินาที ถือเป็นหนึ่งในรถที่เร็วที่สุดในเซกเมนต์ พร้อม BYD Blade Battery ขนาด 18.3 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง สามารถขับขี่ด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลถึง 120 กิโลเมตร (ตามมาตรฐาน NEDC) และระยะทางรวมกว่า 1,000 กิโลเมตร ด้วยอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพียง 3.8 ลิตร/100 กม. เมื่อแบตเตอรี่ต่ำ นอกจากนี้ ยังมีระบบ VtoL สำหรับจ่ายไฟให้เครื่องใช้ไฟฟ้า เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
BYD SEAL 5 DM-i SUPER HYBRID มี 2 รุ่นย่อย
-รุ่น Premium: ราคาพิเศษ Early Bird 699,900 บาท (จากราคาเต็ม 769,900 บาท) ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2568 พร้อมส่งมอบทันที
-รุ่น Standard: ยังไม่เปิดเผยราคาอย่างเป็นทางการ คาดเริ่มส่งมอบภายในปี 2569
รถมีให้เลือก 3 สี ได้แก่ ขาว ARCTIC WHITE, ดำ QUANTUM BLACK, และ เทา HARBOUR GREY (เฉพาะรุ่น Premium)
“BYD SEAL 5 DM-i SUPER HYBRID ไม่เพียงนำเสนอนวัตกรรมขุมพลัง PHEV ที่ประหยัดและทรงพลัง แต่ยังยืนยันศักยภาพของประเทศไทยในการผลิตรถยนต์ระดับโลก การผลิตที่โรงงานระยองแสดงถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างมาตรฐานใหม่ให้วงการยานยนต์ไทย” นายหยู่ปิน เคอ กล่าว
ดีไซน์และเทคโนโลยีล้ำสมัย
BYD SEAL 5 DM-i SUPER HYBRID ออกแบบภายใต้แนวคิด OCEAN AESTHETICS ด้วยเส้นสายตัวถังที่เฉียบคมและทรงพลัง กระจังหน้าไร้กรอบแบบ DOT MATRIX ไฟหน้า Full LED STAR LIGHT และไฟท้าย LED แบบ Lightbar ตัวรถมีระยะฐานล้อ 2,718 มม. ยาวที่สุดในเซกเมนต์ มอบห้องโดยสารที่กว้างขวางและสะดวกสบาย
ภายในติดตั้ง BYD Intelligent Cockpit พร้อมหน้าจอเรือนไมล์ขนาด 8.8 นิ้ว และหน้าจอสัมผัสระบบมัลติมีเดียขนาด 12.8 นิ้ว (เฉพาะรุ่น Premium) ซึ่งใหญ่ที่สุดในรถระดับเดียวกัน ระบบปรับเกียร์แบบหมุนช่วยให้ควบคุมง่ายและลงตัว ด้านความปลอดภัยมาพร้อมโครงสร้างตัวถังแข็งแกร่งและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อัจฉริยะครบครัน
“รถรุ่นนี้ได้รับการยอมรับจากสื่อมวลชนชั้นนำของไทยกว่า 100 ราย ถึงสมรรถนะและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมถึงความสะดวกสบายของห้องโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม” นายประธานวงศ์ พรประภา กล่าว
“เรามุ่งมั่นนำเสนอยนตรกรรมพลังงานใหม่ที่ไม่เพียงเป็นผู้นำในวงการ แต่ยังตอบโจทย์ความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม” นางสาวประธานพร พรประภา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเรเว่ กล่าวเสริม
BYD SEAL 5 DM-i SUPER HYBRID พร้อมให้สัมผัสแล้ววันนี้ที่โชว์รูมและศูนย์บริการ BYD 165 สาขาทั่วประเทศ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ reverautomotive.com หรือติดตามความเคลื่อนไหวผ่าน Facebook: BYD RÊVER Thailand
หมายเหตุ: ระยะทางและอัตราสิ้นเปลืองขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ น้ำหนักบรรทุก และสภาพการจราจร