จุดเริ่มต้นหุ่นยนต์คุมโลก!รัฐสภาแอลเบเนียโกลาหล หลังแถลงตั้งรมต.AIร่วมรัฐบาลดูแลจัดซื้อจัดจ้าง(ชมคลิป)

September 19, 2025
September 19, 2025
ที่ประชุมรัฐสภาในแอลเบเนีย ต้องตกอยู่ท่ามกลางความโกลาหลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังมีการปล่อยคำกล่าวสุนทรพจน์ของรัฐมนตรีที่ถือกำเนิดจากปัญญาประดิษฐ์(ไอเอ)เป็นครั้งแรกของโลก โดยจะมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล แต่มันโหมกระพือเสียงเสียงคัดค้านด้วยความเดือดดาลจากพวกส.ส.ฝ่ายค้าน
รัฐมนตรีปัญญาประดิษฐ์ที่มีชื่อว่า Diella ปรากฏตัวเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว(18ก.ย.) ด้วยการกล่าวสุนทรพจน์เป็นเวลา 3 นาที ผ่านหน้าจอ 2 จอ เกือบ 1 สัปดาห์ หลังจากนายกรัฐมนตรีเอดี รามา ประกาศว่าจะมีรัฐมนตรีไอเออยู่ในรัฐบาลของเขา
Diella ซึ่งหมายถึง “พระอาทิตย์” ในภาษาแอลเบเนีย และมีรูปลักษณ์ของผู้หญิง ถูกบูรณการเข้ากับแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลต่างๆนานาของรัฐบาล และมีหน้าที่กำดับดูแลการจัดซื้อของภาครัฐ โดยทางนายกรัฐมนรีรามา ให้คำจำกัดความความคิดริเริ่มนี้ว่าเป็นสัญญาณของความพยายามขับเคลื่อนความโปร่งใส่และนวัตกรรมของรัฐบาล และบอกว่ามันจะช่วยป้องกันการประมูลต่างๆนานาจากการคอรัปชัน
จุดหมายสำคัญของการนำ Diella มายกระดับความเข้มงวดในการควบคุมดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเหตุผลว่า เธอเป็น AI จึงไม่ยอมให้มีการติดสินบน ข่มขู่ หรือเอารัดเอาเปรียบประเทศ เธอจึงเหมาะสมต่อการเข้ามากำกับดูแลการประมูลของภาครัฐ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม
ทั้งนี้ Diella เป็นต้นแบบอวตาร แต่งกายในชุดพื้นเมืองแอลเบเนีย และถูกเปิดตัวเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม "ฉันมาอยู่ที่นี่ ไม่ได้มาแทนที่มนุษย์ แต่มาช่วยพวกเขา" อวตารตนนี้บอกกับสมาชิกรัฐสภา พร้อมเน้นย้ำว่าเธอไม่ใช่พลเมือง ไม่มีความทะเยอทะยานหรือผลประโยชน์ส่วนตัว และยึดถือค่านิยมในทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่นเดียวกับเพื่อนร่วมงานมนุษย์ทุกคน และบางทีอาจมากกว่าด้วย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจากฝ่ายค้านปฏิเสธความเคลื่อนไหวดังกล่าวว่าไม่ชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ ชี้ว่าซอฟต์แวร์นี้ไม่ใช่มนุษย์ ไม่ได้มีสัญชาติแอลเบเนียและอาจแม้กระทั่งเปิดทางสำหรับการคอรัปชันมากกว่าเดิม
กระนั้น Diella แก้ต่างให้ตนเองว่า "รัฐธรรมนูญเอ่ยถึงสถาบันต่างๆที่ดูแลบริการประชาชน ไม่ใช่โครโมโซม หรือเลือดเนื้อ" พร้อมเน้นย้ำว่าให้ค่าอย่างสูงสุดกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและความโปร่งใส
การประชุมสภาดำดิ่งสู่ความยุ่งเหยิงอย่างรวดเร็ว พวกส.ส.พากันทุบโต๊ะ ขว้างปาขวดน้ำและสำเนารัฐธรรมนูญ บีบให้ต้องยุติการประชุมหลังผ่านไปแค่ 24 นาที แม้มีคณะผู้แทนทูตต่างชาติเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย
เว็บไซต์ข่าวการเมืองอย่าง Politico รายงานว่านายกรัฐมนตรีรามา วางเป้าหมายทำให้ อัลแบเนีย เป็นเศรษฐกิจปราศจากเงินสดอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2030
การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐตกเป็นแก่นกลางของการคอรัปชันอื้อฉาวในประเทศแถบบอลข่านแห่งนี้มาช้านาน ก่อความยุ่งยากซับซ้อนแก่การเสนอตัวเป็นสมาชิกอียูของพวกเขา แม้ได้รับอนุมิติสถานะผู้สมัครมาตั้งแต่ปี 2014
ท่ามกลางความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเอไอ พวกนักวิจัยเตือนว่าบางระบบกำลังเรียนรู้เขียนโค้ดของตนเองขึ้นมาใหม่ ในนั้นรวมถึง เจฟฟรีย์ ฮินตัน เจ้าของรางวัลโนเบลและผู้บุกเบิกด้านเอไอ ที่เรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆร่วมมือกันเพื่อรับประกันว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วนี้ จะไม่ก่อภัยอันตรายแก่มนุษยชาติ
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)