เอปสันเปิดแคมเปญ "เก่าแลกใหม่" ลดสูงสุด 1,000 บาท

เอปสัน (ประเทศไทย) เปิดตัวแคมเปญพิเศษ "เก่าแลกใหม่" เชิญชวนผู้ใช้งานนำเครื่องพิมพ์รุ่นเก่าทุกยี่ห้อมาแลกซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทแทงค์แท้ EcoTank รุ่นใหม่ล่าสุด พร้อมรับส่วนลดทันทีสูงสุด 1,000 บาท
โครงการเทรดอินเครื่องพิมพ์เก่าแลกส่วนลดของเอปสันมีผลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 โดยแบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็น 3 ระดับตามการใช้งาน ประกอบด้วยเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันใช้ในบ้านและสำนักงาน ได้แก่ รุ่น L3210, L3250 และ L3550 ผู้ซื้อจะได้รับส่วนลด 500 บาท
ขณะที่เครื่องพิมพ์เอกสารขาวดำประหยัดสำหรับงานพิมพ์ต่อเนื่อง รุ่น M1120, M1050, M1140, M1170, M2050, M2140, M2170 และ M1540 ให้ส่วนลด 700 บาท สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่สนใจเครื่องพิมพ์รุ่น L4360 หรือ M2170 จะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 1,000 บาท
"นอกจากการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว โครงการนี้ยังช่วยลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเอปสันจะนำเครื่องพิมพ์เก่าที่รับคืนไปจัดการอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม" เอปสันระบุ "เครื่องพิมพ์ EcoTank ของเอปสันได้รับการการันตีจากยอดขายอันดับหนึ่งในตลาดเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทแทงค์แท้มาเป็นเวลา 15 ปีต่อเนื่อง ด้วยจุดเด่นในเรื่องของความประหยัด ประสิทธิภาพสูง และความคุ้มค่าในการใช้งาน"
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่ตัวแทนจำหน่ายเอปสันทั่วประเทศที่ร่วมรายการ.