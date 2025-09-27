แมคโดนัลด์ เปิดตัว 2 เมนูซี้ดซ้าดเฟสติวัล

แมคโดนัลด์ เปิดตัวแคมเปญใหม่ ‘ซี้ดซ้าด Festival’ อร่อยซี้ดซ้าดกันทั้งเมือง ท้าให้ลองเมนูใหม่ที่สายแซ่บ สายซี้ด พลาดไม่ได้ กับ 2 เมนูใหม่ ‘วิงส์แมคซี้ดซ้าด’ และ ‘ไก่ทอดแมคซี้ดซ้าด’ เสิร์ฟความอร่อย กรอบนอก ชุ่มฉ่ำใน พร้อมความอร่อยกับผงซี้ดซ้าด ที่เผ็ดซี้ดสะใจถึงรสพริก มะนาว และข้าวคั่ว ยืนยันความอร่อย1จากผลสำรวจผู้บริโภค 284 คน กว่า 90% คอนเฟิร์มว่า วิงส์แมคซี้ดซ้าดและไก่ทอดแมคซี้ดซ้าด อร่อยกว่าไก่ทอดที่เคยกินมา
ท้าให้ลองความซี้ดซ้าดสะใจ กับ ‘วิงส์แมคซี้ดซ้าด’ 2 ชิ้น เริ่มต้นเพียง 39 บาท และ 5 ชิ้น เริ่มต้นเพียง 89 บาท พิเศษ! สำหรับเแฟนไก่ทอดแมค กับ ‘ชุดไก่ทอดแมคซี้ดซ้าด’ (ชุด 1) การรวมตัวของความอร่อยจากไก่ทอดแมค สูตรซี้ดซ้าด 2 ชิ้น และวิงส์แมคซี้ดซ้าด 4 ชิ้น พร้อมเฟรนช์ฟรายส์ขนาดกลาง ให้ฟินสุด ซี้ดสุด ในราคาเริ่มต้น 189 บาท และยังมีชุดอื่นๆ อีกมากมายให้เลือกได้ตามความชอบ ตั้งแต่วันนี้ถึง 23 พฤศจิกายน 2568 ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาที่ร่วมรายการ,แมคไดร์ฟ ทรู และแมคดิลิเวอรี โทร.1711, เว็บไซต์