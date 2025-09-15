Eventpop จับมือ World ID ยืนยันตัวตนด้วยม่านตา ป้องกันบอต ซื้อบัตรคอนเสิร์ตยุติธรรม

เทคโนโลยีพิสูจน์ความเป็นมนุษย์กำลังเปลี่ยนเกมการซื้อตั๋วและสร้างมาตรฐานใหม่ด้านความปลอดภัยดิจิทัล โดย Eventpop แพลตฟอร์มจัดการอีเวนต์และจำหน่ายบัตรชั้นนำของไทย ประกาศจับมือกับ World ปั้นยุคใหม่ของการจำหน่ายบัตรที่ยุติธรรม โปร่งใส สำหรับแฟนคลับตัวจริงและปิดกั้นบอตอย่างเด็ดขาด
TFH หรือ Tools for Humanity ต้นสังกัด World ID มั่นใจว่าความร่วมมือนี้จะตัดทาง “บอต” และโปรแกรมอัตโนมัติที่มีการนำมาใช้เอาเปรียบผู้บริโภค แก้ปัญหาร้ายในอุตสาหกรรมบันเทิงที่แฟนคลับหลายล้านคนต้องแย่งชิงบัตรคอนเสิร์ตกับบอตความเร็วสูง
นายภัคพล ตั้งตงฉิน ผู้จัดการประจำประเทศไทย Tools for Humanity (TFH) กล่าวว่าปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก เพราะส่งผลทำลายทั้งประสบการณ์แฟนตัวจริง และบั่นทอนความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มจัดจำหน่ายบัตร ซึ่งการที่ Eventpop ผู้เล่นหลักด้านอีเวนต์ของไทยได้จับมือกับ World ID เทคโนโลยีระดับโลกจาก Tools for Humanity เพื่อแก้โจทย์นี้อย่างจริงจัง
“การเชื่อมต่อ World กับ Eventpop ถือเป็นการเปลี่ยนเกมครั้งสำคัญของทั้งอุตสาหกรรมการจำหน่ายบัตร เรื่องนี้ไม่ใช่เพียงการยกระดับเทคโนโลยีแต่คือการปิดฉากยุคที่ผู้คนใช้บอตเป็นเครื่องมือเอารัดเอาเปรียบกับระบบและพรากโอกาสของแฟนตัวจริงในการชมศิลปินที่ชื่นชอบบนเวทีคอนเสิร์ต จากนี้ไปแฟนคลับจริง ๆ จะสามารถเข้าถึงบัตรได้อย่างยุติธรรม โปร่งใสและปลอดภัย ความร่วมมือนี้ไม่เพียงแก้ไขปัญหาที่เป็นเรื้อรังมาอย่างยาวนาน แต่ยังยกระดับมาตรฐานใหม่ให้กับอนาคตของวงการจำหน่ายบัตรที่ซึ่งผู้ใช้ที่ผ่านการยืนยันว่าเป็นมนุษย์จริงจะได้รับสิทธิพิเศษ อาทิ การซื้อบัตรรอบพรีเซลล์ก่อนใคร การ upgrade บัตรเป็น VIP และประสบการณ์พิเศษที่ไม่เหมือนใคร”
ความร่วมมือครั้งนี้จึงมีแกนหลักที่ครอบคลุมไกลว่าการอัปเกรดระบบขายบัตร แต่เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ของความยุติธรรม โปร่งใส และปลอดภัยในยุคดิจิทัล ซึ่งผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นมนุษย์กับ World ID แล้ว จะได้รับสิทธิพิเศษ เช่น เข้าถึงการซื้อบัตรก่อนใครก่อนเปิดขายสู่สาธารณะ รับโอกาสสัมผัสประสบการณ์พบปะแฟนคลับ ส่วนลดสุดพิเศษสำหรับบัตรและข้อเสนอที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ และการเข้าร่วมอีเวนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จัดขึ้นเพื่อผู้ที่ยืนยันความเป็นมนุษย์แล้วเท่านั้น
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของ TFH คือการย้ำว่าหัวใจสำคัญของ World ID คือการยืนยันความเป็นมนุษย์ ไม่ใช่การยืนยันตัวตน ซึ่งถือเป็นความเข้าใจที่หลายคนยังสับสน พร้อมยืนยันว่า World ไม่ได้เก็บชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน หรือข้อมูลการเงินใด ๆ แต่ใช้การสแกนม่านตาเพียงครั้งเดียวเพื่อสร้างรหัส “Iris Code” ที่ไม่สามารถย้อนกลับมาเป็นภาพได้ และถูกลบทันทีหลังการแปลง ทำให้ผู้ใช้งานสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนคือ “มนุษย์จริง” โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน
ปัจจุบัน World กำลังลงทุนกว่า 25 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนนักพัฒนาไทยให้สร้าง Mini Apps ที่ใช้ World ID เป็นฐาน เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้งาน แต่ยังเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมระดับโลก
นอกจากนี้ โลกยังได้เห็นมุมมองความโปร่งใสจาก World ที่กล้าเปิดซอร์สโค้ด และจัด Hackathon เชิญผู้เชี่ยวชาญมาลองหาช่องโหว่ในระบบ Orb โดยยอมจ่ายรางวัลให้ผู้ที่ค้นพบข้อบกพร่อง ส่งสัญญาณว่า TFH เป็นองค์กรที่ไม่ได้ขายฝัน แต่ลงทุนในความจริงและยอมรับการตรวจสอบ.