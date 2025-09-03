World แถลงเคลียร์ ระบบใช้ยืนยัน ‘ความเป็นมนุษย์’ ไม่จัดเก็บข้อมูลชีวมิติ

World ออกแถลงเคลียร์ข้อมูลเกี่ยวกับการ “สแกนม่านตา” ยืนยันใช้เพื่อยืนยันความเป็นมนุษย์เท่านั้น ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลชีวมิติใดๆ และข้อมูลที่เข้ารหัสไม่สามารถแปลงกลับมาเป็นภาพม่านตาได้ พร้อมออกมาตรการจัดการมิจฉาชีพที่หลอกลวงให้สแกนม่านตาแลกรับเงินสดอย่างจริงจัง
ภัคพล ตั้งตงฉิน ผู้จัดการประจำประเทศไทย Tools for Humanity ผู้พัฒนาเทคโนโลยีสแกนม่านตา World กล่าวว่า World เกิดขึ้นเพื่อตั้งใจสร้างระบบการยืนยันตัวตนความเป็นมนุษย์ ไม่ใช่ระบบยืนยันตัวตน เราจะไม่รู้ว่าผู้ใช้งานคนนี้เป็นใคร ทำอะไร อยู่ที่ไหน จะไม่รู้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เลย รู้อย่างเดียวคือมนุษย์จริงๆ เท่านั้น
“ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนใช้งาน World แล้วกว่า 33 ล้านคน ในหลากหลายประเทศ โดยมีความตั้งใจเพื่อยืนยันความเป็นมนุษย์เท่านั้น ท่ามกลางภัยหลอกลวงออนไลน์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งการปลอมแปลงเสียง และปลอมแปลงใบหน้ามาหลอกลวงผู้บริโภค”
ในเชิงของการใช้งาน ผู้ใช้งานดาวน์โหลด World App เพื่อหาจุดบริการ และมายืนยันความเป็นมนุษย์กับ Orb ตามสถานที่ต่างๆ โดบระบบ World ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวสูงสุด ภาพม่านตาที่สแกนจะถูกแปลงเป็น Iris Code ซึ่งไม่สามารถย้อนกลับมาเป็นภาพได้ และภาพต้นฉบับจะถูกลบทันทีโดยไม่ถูกนำไปซื้อขายหรือจัดเก็บ
“ตัวเลขหรือชุดข้อมูลที่เข้ารหัสไม่สามารถแปลงข้อมูลไปเพื่อใช้งานใดๆ ได้เลย หรือแม้แต่แปลงกลับมาเป็นภาพสแกนม่านตาก็ไม่ได้ ข้อมูลจะนำไปใช้งานได้เฉพาะการยืนยันความเป็นมนุษย์ ร่วมกับแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อเข้ามาใช้ระบบยืนยันนี้เท่านั้น”
อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานในท้องถิ่น เข้าใจว่าเกิดจากการที่มีการสื่อสารไม่เพียงพอไปยังหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเข้าใจว่าหน่วยงานในแต่ละพื้นที่ก็มีเจตนาที่ดีในการออกมาเตือนภัยประชาชน แต่ทาง World ID ยืนยันว่าได้ทำตามกฎหมาย และข้อบังคับทุกอย่างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฟาเบียน โบดันสไตเนอร์ Managing Director จาก World Foundation พร้อมกันนี้ World ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยไซเบอร์และสร้างระบบนิเวศในประเทศไทย ด้วยการประกาศจัด “Orb Hackathon” เพื่อจัดสรรเงินรางวัลสำหรับผู้ที่ค้นพบช่องโหว่
ต่อเนื่องจากโครงการ “Build With World” บริษัทฯ ประกาศลงทุนกว่า 25 ล้านบาท ในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนนักพัฒนาไทยในการสร้าง Mini Apps และฐานข้อมูลที่ใช้ World ID เป็นกลไกยืนยันความเป็นมนุษย์ โดยเงินลงทุนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อ เร่งการเติบโตของระบบนิเวศเทคโนโลยีในประเทศ
ส่วนในแง่ของประเด็นการแจกเงินนั้น ทาง World ให้ข้อมูลว่า ในการเพิ่มจำนวนให้มีผู้ใช้งาน World มากขึ้น เมื่อมีการยืนยันตัวตน จะได้รับสกุลเงินดิจิทัลเป็น World Coin ที่สามารถนำไปซื้อขาย แลกเปลี่ยนบนกระดานเงินดิจิทัลที่จดทะเบียนในประเทศไทยได้ จึงเริ่มมีผู้ที่สื่อสารในรูปแบบของการลงทะเบียนเพื่อแลกรับเงินเกิดขึ้นมา
สำหรับการป้องกัน ทาง World ได้มีมาตรการทั้งให้ความรู้ และออกมาเตือนประชาชน ให้เท่าทันถึงมิจฉาชีพ พร้อมกับจัดตั้งทีมในการดำเนินงานเชิงรุก เพื่อค้นหาเคสที่เป็นมิจฉาชีพ และเปิดให้ผู้ใช้งานรายงานผ่านแอปฯ World ถึงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และจะมีทีมงานเข้าไปจัดการในทันที
“ในฝั่งของ World จะไม่มีการจ้างให้คนมาสแกนม่านมา ไม่มีการเก็บค่าบริการกับผู้ใช้งาน ไม่มีการแจกเงินสด ไม่มีการรับแลกเหรียญและแปลงเป็นเงินบาท ถ้าเห็นในเคสเหล่านี้ ผู้บริโภคสามารถรายงานเข้าไปในแอปฯ ได้ทันที”
ทั้งนี้ ปัจจุบันเริ่มมีการนำระบบยืนยันความเป็นมนุษย์ของ World ID ไปใช้ในแพลตฟอร์มเกมเพื่อยืนยันการเป็นผู้เล่นจริง ไม่ใช่บอท หรือแพลตฟอร์มหาคู่อย่าง Tinder ก็เริ่มนำไปใช้งานเพื่อยืนยันเช่นกัน ส่วนในไทยมีการทำงานร่วมกับ Pantip Whoscall, Eventpop และเกม Ragnarok Landverse เพื่อมาช่วยแก้ปัญหาหลอกลวงทางดิจิทัลด้วย