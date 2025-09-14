ETDA เขียนเกมใหม่ คุม OTT ด้วย พ.ร.บ.คอม

ETDA ขีดกรอบ OTT ยกเครื่อง พ.ร.บ.คอม แยกเนื้อหาเป็นโซน จ่อส่งกระทรวงดีอี ต.ค.68 เดินเกมกฎหมายคุมคอนเทนต์ออนไลน์ ตามรอยโมเดลต่างประเทศ
ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA เปิดเผยว่า กระทรวงดีอี เร่งแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 หรือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือควบคุมเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม OTT (Over-The-Top) ในประเทศไทย เตรียมเสนอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พิจารณาภายในเดือน ต.ค.68
ดร.ชัยชนะ กล่าวว่า การปรับปรุง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางจัดระเบียบการดูแลแพลตฟอร์ม OTT ให้เหมาะสม โดยเฉพาะในแง่ของเนื้อหา ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงดีอีโดยตรง อย่างไรก็ตาม ประเด็นการกำกับดูแล OTT ถือเป็นประเด็นใหญ่ที่รัฐบาลและกระทรวงดีอีแสดงท่าทีชัดเจนว่าจะเดินหน้าจัดการอย่างจริงจัง โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปรียบได้กับจิ๊กซอว์ที่ต้องนำมาต่อกันให้ครบทั้งระบบ
กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้ง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.) อาจต้องมีการปรับแก้ในบางมาตรา เพื่อให้สามารถควบคุมแพลตฟอร์ม OTT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบการแข่งขันที่เป็นธรรมและเป็นกลาง โดยเฉพาะ กสทช. มีอำนาจหน้าที่ดูแลเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้หน้าจอและคลื่นความถี่ ขณะที่กระทรวงดีอีมีหน้าที่ดูแลเนื้อหาดิจิทัล และใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เป็นกฎหมายหลักในการกำกับ
ทั้งนี้ กระทรวงดีอี และ กสทช. ได้หารือร่วมกัน เพื่อกำหนดแนวทางการจัดระเบียบ OTT อย่างเหมาะสม โดย ETDA ในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดีอี ได้ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย และแคนาดา เพื่อจัดทำแนวทางควบคุมเนื้อหา OTT ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสาระสำคัญของร่างแก้ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่ จะมีการจัดประเภทเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม OTT ออกเป็นหลายกลุ่ม เช่น เนื้อหาที่ต้องควบคุมตามอายุผู้ชม, เนื้อหาที่ต้องควบคุมในด้านการเมืองหรือความมั่นคง, และเนื้อหาที่อาจเชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย โดยจะมีแนวทางปฏิบัติแยกเป็นสองช่วง คือ ก่อนเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ