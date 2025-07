AIS 5G x ซัมซุง เสิร์ฟ Galaxy Z Flip7 และ Galaxy Z Fold7 ลดสูงสุด 26,000 บาท

AIS 5G มอบประสบการณ์ Ultra Unfolds เหนือกว่าที่เคยพับ กับ Samsung Galaxy Z Flip7 และ Galaxy Z Fold7 โดยลูกค้า AIS จะได้สัมผัส 5G 3CC (3 Component Carrier) พร้อมก้าวล้ำไปอีกขั้นสู่ยุคใหม่ของประสบการณ์ 5G+ เปิดให้จองเป็นเจ้าของด้วยข้อเสนอสุดพิเศษเฉพาะที่ AIS ที่เดียวเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นรับส่วนลดสูงสุด 26,000 บาท เพิ่มความอุ่นใจกับบริการดูแลเครื่อง AIS Care+ with Samsung Care Services ฟรีแพ็กเกจ 1 เดือนพิเศษสุด!! สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนความสนใจและสั่งจองล่วงหน้า AIS เสิร์ฟความบันเทิงจัดเต็ม กับแพ็กเกจ PLAY PREMIER ชมสดพรีเมียร์ลีกครบทุกแมตช์ และเอฟเอคัพ บน AIS PLAY พร้อมหนัง ซีรีส์ พากย์ไทยบน MONOMAX แบบไม่มีค่าใช้จ่าย นาน 12 เดือน มูลค่า 2,999 บาท พร้อมรับของขวัญสุด Exclusive จากซัมซุง x POP MART และรับฟรี Power Adapter 25W มูลค่า 690 บาท สำหรับลูกค้าที่สนใจเป็นเจ้าของ Samsung Galaxy Z Flip7 หรือ Samsung Galaxy Z Fold7 สามารถจองล่วงหน้ากับ AIS ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2568นายประพัฒน์ เสียงจันทร์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจค้าปลีก AIS กล่าวว่า “AIS มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะเติมเต็มดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของลูกค้าให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์การใช้งานที่เหนือระดับจากสมาร์ทโฟนสุดล้ำอย่าง Samsung Galaxy Z Flip7 และ Galaxy Z Fold7 บนเครือข่ายอัจฉริยะ AIS 5G ที่ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทย พร้อมยกระดับการเชื่อมต่อที่เร็ว แรง และเสถียรสูงสุด เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสศักยภาพของเทคโนโลยีจากซัมซุงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังคัดสรรสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุดทั้งสำหรับลูกค้า AIS โดยเฉพาะ”สำหรับลูกค้าซื้อเครื่องเครื่องพร้อมแพ็กเกจ รับส่วนลดสูงสุด 26,000 บาท พร้อมสิทธิพิเศษ ดังนี้- รับส่วนลดสูงสุด 6,000 บาท เมื่อซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจตามที่กำหนด- นำเครื่องเก่ามาแลกใหม่ รับส่วนลดเพิ่ม ลูกค้านำเครื่องเก่ามาแลกเป็นส่วนลดเพิ่มในการซื้อเครื่องใหม่ และ AIS ยังให้ส่วนลดเพิ่มสูงสุดถึง 15,000 บาท- ใช้ AIS Points เป็นส่วนลดเพิ่ม สูงสุด 5,000 บาท พร้อมรับพอยท์เพิ่ม ทุกๆ 200 บาท จะได้รับ AIS Points 1 คะแนน- รับชมแพ็กเกจ PLAY PREMIER นาน 12 เดือน ชมสดพรีเมียร์ลีกครบทุกแมตช์ และเอฟเอคัพ บน AIS PLAY พร้อมหนัง ซีรีส์ พากย์ไทยบน MONOMAX นาน 12 เดือน มูลค่า 2,999 บาท (เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนความสนใจและสั่งจองล่วงหน้า และจำกัดสิทธิ์)- รับของขวัญสุด Exclusive จาก ซัมซุง x POP MART 1 ชิ้น มูลค่า 1,050 บาท (เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนความสนใจและสั่งจองล่วงหน้า 850 ท่านแรก)- รับฟรี Power Adapter 25W มูลค่า 690 บาท (เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนความสนใจและสั่งจองล่วงหน้า)- บริการพิเศษ แคร์ที่สุดใน Galaxy ฟรีแพ็กเกจ 1 เดือน จากบริการ AIS Care+ with Samsung Care Services ดูแลเครื่องทุกกรณี ทั้งตก แตก พัง หาย- คุ้มครองจอ ฟรี 2 ปี ไม่รวมอุบัติเหตุสำหรับลูกค้าซื้อเครื่องเปล่าไม่ติดสัญญา รับส่วนลดสูงสุด 26,000 บาท พร้อมสิทธิพิเศษ ดังนี้- นำเครื่องเก่ามาแลกใหม่ รับส่วนลดเพิ่ม ลูกค้านำเครื่องเก่ามาแลกเป็นส่วนลดเพิ่มในการซื้อเครื่องใหม่ และ AIS ยังให้ส่วนลดเพิ่มสูงสุดถึง 8,000 บาท- Up ความจุ ฟรี 2 เท่า มูลค่าสูงสุด 13,000 บาท- ใช้ AIS Points เป็นส่วนลดเพิ่ม สูงสุด 5,000 บาท พร้อมรับพอยท์เพิ่ม ทุกๆ 200 บาท จะได้รับ AIS Points 1 คะแนน- รับชมแพ็กเกจ PLAY PREMIER นาน 12 เดือน ชมสดพรีเมียร์ลีกครบทุกแมตช์ และเอฟเอคัพ บน AIS PLAY พร้อมหนัง ซีรีส์ พากย์ไทยบน MONOMAX นาน 12 เดือน มูลค่า 2,999 บาท (เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนความสนใจและสั่งจองล่วงหน้า และจำกัดสิทธิ์)- รับของขวัญสุด Exclusive จาก ซัมซุง x POP MART 1 ชิ้น มูลค่า 1,050 บาท (เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนความสนใจและสั่งจองล่วงหน้า 850 ท่านแรก)- รับฟรี Power Adapter 25W มูลค่า 690 บาท- บริการพิเศษ แคร์ที่สุดใน Galaxy ฟรีแพ็กเกจ 1 เดือน จากบริการ AIS Care+ with Samsung Care Services ดูแลเครื่องทุกกรณี ทั้งตก แตก พัง หาย- คุ้มครองจอ ฟรี 2 ปี ไม่รวมอุบัติเหตุนอกจากนี้ ลูกค้าสามารถรับสิทธิพิเศษอื่นๆ แบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็น รับส่วนลดสำหรับซื้อ Galaxy Watch & Buds & Ring ตามรุ่นที่กำหนด สูงสุด 35% เมื่อซื้อพร้อมเครื่องที่จองวันที่ 22-31 ก.ค.68 เท่านั้น และสามารถแบ่งจ่ายแบบสบายกระเป๋า ผ่อน 0% นานสูงสุดถึง 36 เดือน หรือเลือกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 55% สำหรับลูกค้าที่ไม่มีบัตรเครดิต สามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวผ่อนกับ Samsung Finance+ ได้เลยAIS 5G พร้อมแล้วที่จะเปิดให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของ Galaxy Z Flip7 และ Galaxy Z Fold7 และสัมผัสกับศักยภาพโครงข่ายอัจฉริยะ 5G+ ที่เหนือกว่า กับนวัตกรรมใหม่ 3CC ที่ผสานคลื่น 5G สามย่านความถี่หลัก 2600 MHz, 2100 MHz และ 700 MHz เข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อ ทั้งความเร็วที่เพิ่มมาก พร้อมรองรับการใช้งานได้เพิ่มขึ้น พลิกโฉมประสบการณ์การใช้งานเต็มประสิทธิภาพในทุกมิติก่อนใคร ด้วยข้อเสนอที่ดีที่สุด สั่งซื้อล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2568 ที่ AIS Online Store https://www.ais.th/consumers/promotions/recommend/samsung/galaxy-z-flip7-fold7