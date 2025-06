9 ก.ค. เจอแน่ Galaxy Z Fold รุ่นใหม่ บางกว่าเดิม

ทั้งนี้ ในการแข่งขันของตลาดสมาร์ทโฟนจอพับ ปัจจุบันอยู่ในช่วงขับเคี่ยวระหว่างแบรนด์เกาหลีใต้อย่างซัมซุง กับผู้ผลิตสมาร์ทโฟนจากจีนทั้ง Honor และ vivo ที่นำเสนอสมาร์ทโฟนจอพับสุดบาง ทำให้ต้องมาดูกันว่าปีนี้ใครจะครองตำแหน่งรุ่นที่บางที่สุดในตลาด บนความแข็งแรงที่เป็นมาตรฐานด้วยสำหรับการจัดงาน Galaxy Unpacked ซัมซุง ชวนแฟนๆ ทั่วโลกรับชมพร้อมกันทาง Facebook: Samsung วันที่ 9 กรกฎาคม 2568 เวลา 21.00 น. พร้อมเปิดลงทะเบียนรับ The new Galaxy กลุ่มแรกของของโลก จัดโปรฯ ฟรีคุ้มครองจอ 2 ปี พร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มจากซัมซุงโดยเริ่มลงทะเบียนฟรี รับโปรฯ ได้ก่อนใคร ที่ https://bit.ly/PR-release-250624 ตั้งแต่วันนี้ – 9 กรกฎาคม 2568 ที่ Samsung Experience Store และร้านค้าที่ร่วมรายการผู้ที่ลงทะเบียนสนใจล่วงหน้าจะได้รับส่วนลดสูงสุด 18,000 บาท จากโปรเพิ่มความจุ และเก่าแลกใหม่ (เฉพาะ Pre-order), ฟรี 2 ปี คุ้มครองจอ (ไม่รวมอุบัติเหตุ), ฟรี Power Adapter 25W มูลค่า 690 บาท (เฉพาะผู้ลงทะเบียน และ Pre-order)ใครลงทะเบียนแล้วห้ามพลาดดีลพิเศษ! ใช้โค้ดสิทธิพิเศษจากเว็บไซด์ Samsung.com ซื้อ e-Voucher มูลค่า 500 บาท คุ้ม 2 ต่อ ต่อที่ 1: รับเลย! ส่วนลด 2,500 บาท สำหรับการซื้อสมาร์ทโฟน The New Galaxy รุ่นที่กำหนด เฉพาะการสั่งซื้อทางเว็บไซต์ Samsung.com หรือ Samsung Shop Appต่อที่ 2: รับเงินคืน 500 บาท โอนกลับไปยังช่องทางที่ใช้ซื้อ e-Voucher (ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 45-60 วันทำการ) โดยจำกัดการซื้อ 1 คน 1 สิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม เวลา 23.59 น. เท่านั้น