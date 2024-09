Samsung เปิดตัว Galaxy S24 FE จับตลาดแฟลกชิป 22,900 บาท

สำหรับ Samsung Galaxy S24 FE มากับหน้าจอ Dynamic AMOLED 2X ความละเอียด FHD+ ที่รองรับอัตราการแสดงผล 60-120 Hz มีหน้าจอแบบติดตลอดเวลา (Always On Display) มาให้ใช้งาน ในขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้ว เทียบได้กับ S24 Plus ที่เปิดตัวในช่วงต้นปีที่ผ่านมาภายในทำงานบนชิป Exynos 2400e ที่ปรับปรุงประสิทธิภาพขึ้นจากเดิม เน้นเข้ามาตอบโจทย์การทำงานของ Galaxy AI ที่ในรุ่นนี้ รองรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับ Z Fold6 และ Z Flip6 ด้วย จึงกลายเป็นสมาร์ทโฟนระดับแฟลกชิปในราคา 2 หมื่นกว่าบาท ที่ได้ความสามารถ AI เทียบเท่ารุ่นพี่จุดเด่นของ Galaxy S24 FE ยังอยู่กับกล้องหลักความละเอียด 50 ล้านพิกเซล พร้อมเลนส์มุมกว้าง และเลนส์ซูมออปติคัล 3x ที่ความละเอียด 12 ล้านพิกเซล และ 8 ล้านพิกเซล ตามลำดับ โดยกล้องหลักสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียด 8K30fps เพื่อนำมาแคปเป็นภาพนิ่งเพื่อใช้งานต่อได้ขณะเดียวกัน ยังเข้ามาตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการดีไวซ์ระดับแฟลกชิปในระดับราคาเข้าถึงได้ จากการเปิดราคารุ่น 8/128 GB ที่ 22,900 บาท พร้อมโปรโมชันอัปความจุฟรี เป็น 8/256 GB ในช่วงที่เปิดให้สั่งจองล่วงหน้า ก่อนวางจำหน่ายช่วงต้นเดือนตุลาคมนอกจากการเปิดตัว Galaxy S24 FE แล้ว ซัมซุง ยังได้นำเสนอแท็บเล็ตระดับพรีเมียมรุ่นใหม่อย่าง Galaxy Tab S10 Plus ขนาดหน้าจอ 12.4 นิ้ว และ Tab S10 Ultra ขนาดหน้าจอ 14.6 นิ้ว รองรับการใช้งาน Galaxy AI และแถมคีย์บอร์ด ที่มาพร้อมปุ่มเรียก Gemini ให้ใช้งานด้วยGalaxy Tab S10 ซีรีส์ นับเป็นกลุ่มแท็บเล็ตที่มาจับกลุ่มผู้ที่ต้องการแท็บเล็ตหน้าจอใหญ่ รองรับทั้งการใช้งานทั่วไป และทำงาน ด้วยขนาดหน้าจอใหญ่ช่วยเพิ่ม Productivity ในการทำงาน จากการเปิดแอปพลิเคชันใช้งานพร้อมกัน หรือโหมดอย่าง Samsung DeX ที่เข้ามาช่วยให้เหมือนการทำงานบนพีซีเมื่อรวมกับความสามารถของ Galaxy AI อย่างการสรุปเนื้อหา ช่วยร่างข้อความ เกลาคำ ไปจนถึงการตกแต่งรูปภาพ ทำให้การใช้งานบนหน้าจอขนาดใหญ่สะดวกขึ้น เพราะตัวเครื่องแถมมากับปากกา S Pen ด้วยSamsung Galaxy Tab S10 Plus เปิดราคาเริ่มต้น 12/256 GB ที่ 36,900 บาท สำหรับรุ่น WiFi ขณะที่ Galaxy Tab S10 Ultra วางจำหน่ายเฉพาะรุ่น 5G + WiFi 12/512 GB ในราคา 52,900 บาท