Samsung เตรียมนำ Galaxy AI มาใช้งานใน Galaxy Watch

จุนโฮ ปาร์ค รองประธาน และหัวหน้าฝ่ายวางแผนกลุ่มผลิตภัณฑ์ แกแล็กซี อีโคซิสเตมส์ กล่าวว่า จากการที่ซัมซุงได้นำความสามารถของ Galaxy AI ไปทั่วทั้งระบบนิเวศ เรามุ่งมั่นที่จะเปิดโลกแห่งความเป็นไปได้ใหม่ทั้งหมดด้วยประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะสมและเชื่อมต่อกันไปอีกขั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคลได้อย่างชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น“การนำ Galaxy AI มาใช้ใน Galaxy Watch เป็นเพียงจุดเริ่มต้น และตื่นเต้นมากที่จะแสดงให้เห็นการทำงานร่วมกันเพิ่มเติมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Galaxy ของเราในไม่ช้านี้”ในตอนนี้ซัมซุงได้มีการรวม Galaxy AI เข้ากับ Samsung Health ฟีเจอร์ใหม่ด้านสุขภาพที่จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกด้านสุขภาพที่ครอบคลุมมากขึ้น พร้อมสร้างแรงบันดาล ช่วยให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นในทุกวันด้วย Energy Score ที่ออกแบบมาให้คุณเข้าใจสภาวะร่างกายของคุณในแต่ละวันได้ดี ผ่านการวิเคราะห์ตัวชี้วัดสุขภาพส่วนบุคคลร่วมกับข้อมูลการนอนหลับ การทำกิจกรรม และอัตราการเต้นของหัวใจ3 ช่วยให้คุณดำเนินชีวิตในแต่ละวันได้อย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ การรวม LLM แบบ on-device เข้ามายังช่วยให้คุณได้รับข้อมูลส่วนบุคคลในเชิงลึกมากขึ้น และอธิบายรายละเอียดค่าคะแนนของคุณ รวมทั้งยังมี Wellness Guide (TBD) ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพ โดยให้ข้อมูลและเคล็ดลับที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมคำแนะนำที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการสิ่งที่ตามมาคือ มาตรวัดสุขภาพที่ถูกต้องและครอบคลุม ด้วยอัลกอริทึมด้านการดูแลสุขภาพที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และเครื่องมือติดตามขั้นสู งช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุม พร้อมข้อมูลเฉพาะบุคคลที่นำไปใช้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อทำงานร่วมกับ AI เนื่องจากสุขภาพที่ดีเริ่มต้นด้วยการพักผ่อนอย่างเต็มอิ่มในเวลากลางคืน ซัมซุงจึงพัฒนาอัลกอริทึม AI สำหรับ Sleep Score เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับคุณภาพการนอนหลับ ช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบการนอนของตนเองและสร้างนิสัยการนอนที่ดีขึ้นโดยมีตัวชี้วัดที่ใส่เข้ามาเพิ่ม ได้แก่ การเคลื่อนไหวระหว่างการนอนหลับ ระยะเวลาที่ใช้อยู่บนเตียง อัตราการเต้นของหัวใจระหว่างการนอนหลับ ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจระหว่างการนอนหลับ อัตราการหายใจระหว่างการนอนหลับ นอกเหนือจากตัวชี้วัดเดิมที่มีอยู่อย่าง เวลานอน วงจรการนอนหลับ และเวลาตื่นนอนฟีเจอร์ออกกำลังตัวใหม่ สามารถตรวจวัดระดับความเข้มข้นในการวิ่งได้ถึง 5 ระดับ ใน Personalized Health Rate Zone มีตัววัดโซนอัตราการเต้นของหัวใจ Aerobic Threshold (AT) / Anaerobic Threshold (AnT) Heart Rate Zone6 ที่พัฒนาขึ้นใหม่ให้มีความละเอียดมากขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนการวิ่งให้มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการวิ่งอย่างรวดเร็วไปด้วยขณะที่ นักปั่นจักรยานสามารถคำนวณตัววัด Functional Threshold Power (FTP) ได้อย่างง่ายดายภายในเวลาเพียง 10 นาที7 และออกกำลังกายได้อย่างมืออาชีพโดยใช้ดัชนีพลังงาน (Power Index) ส่วนบุคคลที่อิงจากการวิเคราะห์ข้อมูล AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ที่สำคัญคือมีเครื่องมือติดตามการออกกำลังกายที่ช่วยให้คุณติดตามผลการออกกำลังกายและความคืบหน้าของกิจกรรมที่กำลังทำได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น และด้วยฟีเจอร์ Workout Routine แบบใหม่ คุณสามารถออกแบบผสมผสานการออกกำลังกายต่าง ๆ ในรูปแบบเฉพาะของตัวเอง หรือเปลี่ยนรูปแบบการออกกำลังกายจากประเภทหนึ่งไปอีกประเภทหนึ่งได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดพักGalaxy Watch รุ่นใหม่ ที่จะได้ความสามารถของ Galaxy AI ผ่าน One UI 6 Watch ในช่วงปลายปีนี้ โดยผู้ใช้ Galaxy Watch บางส่วนจะได้รับโอกาสเข้าถึง One UI 6 Watch Beta สำหรับทดสอบใช้งาน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป